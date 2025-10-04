Nie zielona i nie czarna. Pij tę herbatę, a twoje serce ci podziękuje. Kiedyś była tylko dla elit

Na świecie istnieje wiele rodzajów herbat. Różnią się one smakiem, kolorem i właściwościami. Najczęściej pijemy klasyczną, czarną herbatę. Z kolei zielona uważana jest za jedną z najzdrowszych, a czerwona znana jest ze swoich właściwości odchudzających. Mało osób jednak wie o tym, że istnieje również żółta herbata.

Ta herbata wspomaga układ krążenia

Żółta herbata jest też znana jako „herbata cesarska”. Jej produkcja jest bardzo czasochłonna i skomplikowana, co czyni ją jedną z droższych i bardziej ekskluzywnych herbat na świecie. Ten tradycyjny chiński napój jest bardzo popularny w Azji. Poddawana jest procesowi postfermentacji (żółknięcia), dzięki czemu uzyskuje charakterystyczny żółty kolor i delikatny smak. Wykazuje szereg właściwości korzystnych dla organizmu. Może wspierać pracę układu krążenia, przyczyniając się do obniżenia podwyższonego ciśnienia krwi. Badania wskazują również, że pomaga obniżać poziom „złego” cholesterolu LDL i poprawia funkcje tętnic, co może zmniejszać ryzyko udaru.

Inne właściwości żółtej herbaty

Dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym żółta herbata może korzystnie wpływać także na układ pokarmowy. Łagodzi dolegliwości żołądkowe i trawienne, a do tego nie podrażnia żołądka, więc jej picie jest zwykle dobrze tolerowane. Wspiera też organizm w oczyszczaniu, pomagając wydalać toksyny. Co więcej, ma niską zawartość teiny, dzięki czemu jej działanie jest łagodne i można ją pić nawet w godzinach wieczornych. Regularne spożywanie może również działać ochronnie na wątrobę. Dzięki zawartości przeciwutleniaczy napar pomaga usuwać z organizmu wolne rodniki, w tym także o potencjalnie rakotwórczym charakterze. Niektóre źródła wskazują, że żółta herbata może wspierać profilaktykę otyłości poprzez obniżanie poziomu lipidów i łagodzenie problemów związanych z insulinoopornością. Może też korzystnie oddziaływać na układ nerwowy.

