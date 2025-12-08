Teściowa zdradziła mi, w czym moczyć suszone grzyby. Teraz są delikatne i nie mają goryczy

Suszone grzyby zajmują ważne miejsce w polskiej kuchni, zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia. Ich intensywny aromat i wyrazisty smak sprawiają, że są niezastąpionym elementem w świątecznych potrawach. Idealnie nadają się do pierogów, ale też uszek czy pasztecików. Żeby wydobyć z nich cudowny aromat, powinno się wcześniej namoczyć je w wodzie. Ja jednak wybieram inny płyn. Większość osób ma go pewnie nawet w swojej kuchni. Ten patent zdradziła mi moja teściowa.

W czym najlepiej namoczyć suszone grzyby?

Wielkim plusem tej metody jest to, że grzyby są gotowe do dalszej obróbki znacznie szybciej. Wystarczy bowiem jedynie 60 minut moczenia. Zamiast wody musisz użyć mleka z odrobiną soli. Kolejną zaletą tego sposobu jest to, że pozbędziesz się nieprzyjemnej goryczki (zdarza się, że czasami jest ona wyczuwalna w suszonych grzybach).

Tak przygotowane grzyby do potraw świątecznych nabiorą cudownej delikatności i będą dosłownie rozpływać się w ustach. Pamiętaj jednak, by podczas dalszej obróbki tych skarbów lasu dodać odrobinę mniej soli niż zwykle, ponieważ ta przyprawa znajdowała się już w mleku. Ciekawostką jest to, że mleko, w którym moczyły się grzyby, można później wykorzystać jako bazę do zup, sosów lub farszów. Nada to potrawom wyjątkowej głębi i mleczno-grzybowego smaku.

Po co moczy się suszone grzyby?

Grzyby podczas procesu suszenia tracą całą wodę. Stają się w ten sposób twarde i łamliwe. Namaczanie pozwala grzybom wchłonąć wodę (lub inny płyn) i przywrócić ich pierwotną, sprężystą teksturę. To jednak nie wszystko. Suszenie koncentruje smak, ale może sprawić, że będzie on zbyt intensywny, a czasami wręcz gorzki. Moczenie rozwadnia i łagodzi intensywność smaku.

Jeśli masz dylemat, jakie grzyby wybrać do świątecznych potraw, to najlepiej postaw na borowiki i podgrzybki. Są najbardziej aromatyczne.

