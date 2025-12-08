Znajomy cukiernik zdradził mi, w jakiej temperaturze piec sernik. Ciasto już nie opada

Sernik jest jednym z najpopularniejszych ciast w naszym kraju. Często piecze się go więc na święta Bożego Narodzenia, a w niektórych domach jest wręcz obowiązkowym elementem. Każda pani domu ma swój sprawdzony przepis na to ciasto, jednak nawet doświadczone gospodynie mają czasami dylemat, w jakiej temperaturze należy je piec.

W jakiej temperaturze piec sernik?

Wiele osób z pewnością zastanawia się, jaka jest idealna temperatura do pieczenia sernika. To ważne, ponieważ zbyt wysoka temperatura może sprawić, że ciasto się przypali lub popęka, a zbyt niska – że sernik nie będzie dobrze upieczony i pozostanie zbyt wilgotny. Wymaga to więc uwagi oraz precyzji. Najlepsze efekty da upieczenie sernika w temperaturze 150–170 stopni Celsjusza. Im temperatura będzie niższa, tym sernik będzie wolniej rósł, a w efekcie nie opadnie po upieczeniu.

Jak zrobić idealny sernik? Rady

Choć nie ma uniwersalnego przepisu na sernik idealny, to wystarczy trzymać się kilku najważniejszych zasad, by ten wypiek wyszedł naprawdę znakomity. Najważniejszy jest ser, którego używasz. Twaróg powinien być dobrej jakości. Najlepiej wybierz tłusty lub półtłusty. Jeżeli jednak jesteś już po zakupach i masz w lodówce twaróg chudy, to pamiętaj, by dodać do masy dodatkową porcję masła. Ważne jest też, by dwukrotnie zmielić twaróg. Jeden raz nie będzie wystarczający, ponieważ mogą pozostać grudki, które później będą wyczuwalne w serniku. Jeżeli nie masz ochoty robić tego samodzielnie – w wielu sklepach dostaniesz już gotowy, zmielony twaróg. Przed zakupem upewnij się jednak, że nie ma w tym produkcie niepotrzebnych, sztucznych dodatków.

Niezbędne do tego wypieku są też jajka. Tutaj obowiązuje zasada, która mówi, że na jeden kilogram twarogu powinno się używać trzech jajek. Możesz dodać od razu całe jajka lub oddzielić żółtka od białek. Wtedy musisz najpierw dodać do masy żółtka, a później ubić pianę z białek i wymieszać całość. W ten sposób sernik będzie delikatniejszy, jednak istnieje ryzyko, że może opaść. Między innymi właśnie dlatego ważna jest temperatura pieczenia tego ciasta. Jeżeli zależy ci na tym, żeby twój sernik był bardziej zwarty, możesz dodać do masy proszek budyniowy, skrobię ziemniaczaną lub mąkę pszenną. Rób to jednak z umiarem – wystarczy naprawdę odrobina. W przeciwnym razie ciasto będzie suche i zacznie się kruszyć.

