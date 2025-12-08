Ten wigilijny napój wzmacnia jelita i odporność. Dietetyczka radzi pić go codziennie

Zakwas z buraków to dla wielu osób jedynie podstawa dobrego wigilijnego barszczu. Spożywanie go jedynie raz w roku jest jednak wielkim marnotrawstwem. Ten niepozorny napój skrywa bowiem wiele cennych właściwości. Sprawdź, jak dokładnie wpływa na organizm.

Dlaczego warto pić zakwas z buraka?

Zakwas z buraka to – jak zauważa dietetyczka Anna Jedrej – „napój fermentowany, który łączy wartości odżywcze warzyw i działanie dobrych bakterii”. Powstaje na bazie buraków, wody i przypraw. Ma kwaśny, orzeźwiający smak i niski indeks glikemiczny. Dostarcza niewielu kalorii, ale obfituje w cenne wartości odżywcze. Zawarte w nim związki wykazują silne właściwości antyoksydacyjne. Zwalczają wolne rodniki, łagodzą stany zapalne i zapobiegają utlenianiu cholesterolu. Wzmacniają układ odpornościowy. Poprawiają funkcjonowanie narządów. Spowalniają procesy starzenia i zmniejszają ryzyko rozwoju wielu przewlekłych chorób, które mogą znacznie skrócić życie i pogorszyć jego jakość, a także przyczynić się do wystąpienia niepełnosprawności.

Zakwas z buraków jest źródłem witamin i składników mineralnych, między innymi kwasu foliowego, witaminy C, manganu i potasu. Poprawia wchłanianie żelaza i usprawnia procesy krwiotwórcze. Wspiera pracę jelit dzięki bakteriom kwasu mlekowego – podkreśla dietetyczka Anna Jedrej.

Innymi słowy, napój ten wpływa pozytywnie na przemianę materii. Ułatwia też regenerację mięśni po intensywnym wysiłku fizycznym. W efekcie pośrednio wspomaga utratę masy ciała, choć trzeba pamiętać, że samo włączenie go do codziennej diety nie sprawi, że z dnia na dzień zrzucimy nadprogramowe kilogramy. Na sukces w odchudzaniu składa się bowiem wiele różnych czynników. Ważna jest między innymi konsekwencja w działaniu.

Jak pić zakwas z buraka, by wspomóc organizm?

Dietetyczka Anna Jedrej wskazuje, że liczy się systematyczność. „Regularne picie niewielkich porcji (około 50-100 mililitrów dziennie) może być prostym sposobem na wzmocnienie organizmu w naturalny sposób” – zaznacza. Najlepiej sięgać po zakwas domowy, zrobiony na własną rękę. Jeśli kupujesz produkt w sklepie, zwróć szczególną uwagę na to, co dany wyrób ma w swoim składzie. Wybieraj napoje bez dodatku nadmiernych ilości soli, sztucznych dodatków, konserwantów czy wzmacniaczy smaku.

