Dietetyczka ostrzega: tego serka wiejskiego z Lidla nie kupuj. Zdradziła, które są zdrowsze i tańsze

Serek wiejski powszechnie uznawany jest za bardzo zdrowy — i rzeczywiście, to prawda. Dostarcza on organizmowi wielu cennych wartości odżywczych. Podczas zakupów warto jednak zwrócić uwagę na jego skład, ponieważ nie każdy produkt jest taki sam. Dietetyczka Zuzanna Zwolińska w filmie opublikowanym przez „Centrum Respo” na YouTube podpowiedziała, którego serka lepiej nie kupować w Lidlu, a który można śmiało włożyć do koszyka.

Najgorszy serek wiejski w Lidlu

Ekspertka oceniła, że lepiej nie kupować owocowego serka wiejskiego marki „Pilos”. Zawiera on cukier i tylko 9% owoców, co jest bardzo słabym wynikiem. Do tego ma aż 120 kcal na 100 g. Zawiera 12 g cukrów prostych i tylko 9 g białka. Jego cena też jest dość wysoka, bo wynosi 3,19 zł. Specjalistka podsumowała, że to słaby wybór.

Jakie serki wiejskie kupić?

Dietetyczka wskazała również produkty, które warto wybrać w Lidlu. Jednym z nich jest serek wiejski marki „Piątnica”, który ma 97 kcal na 100 g, zawiera 5 g tłuszczu i 11 g białka. Ekspertka podkreśliła, że ma bardzo dobry skład i jest odpowiednim wyborem.

Z kolei serek wiejski marki „Pilos” naturalny ma niemal taki sam skład jak poprzedni. Różni się tylko ilością cukrów prostych – ma ich 0,5 grama więcej, ale za to jest tańszy. Ten produkt również możesz śmiało wkładać do koszyka. Serek wiejski wysokobiałkowy marki „Pilos” ma 96 kcal, tylko 3 gramy tłuszczu, a do tego najwięcej białka – aż 15 gramów.

Skład jest krótki, ale jego minusem jest cena, ale to dobry wybór – podsumowała ekspertka.

Najlepszy w zestawieniu dietetyczki okazał się produkt, który w 100 gramach ma tylko 85 kcal, 3 gramy tłuszczu i 12 gramów białka. Ma dobry skład, a do tego kosztuje 1,99 zł. Jest to serek wiejski lekki „Pilos”.

Dlaczego warto jeść serek wiejski?

Serek wiejski jest produktem, który warto włączyć do swojej diety między innymi dlatego, że jest on świetnym źródłem białka. Zawiera około 11 gramów białka na 100 gramów produktu. Jest ono kluczowe dla budowy i regeneracji mięśni, ale też zapewnia długie uczucie sytości, co z kolei jest bardzo istotne podczas procesu odchudzania. Jest on też niskokaloryczny, dzięki czemu jest świetną przekąską między posiłkami. Jest również bogaty w witaminy z grupy B, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. W swoim składzie ma też cynk i selen, które z kolei wspomagają pracę układu pokarmowego. Jest to też produkt lekkostrawny, dlatego śmiało mogą go spożywać osoby z chorobami układu pokarmowego.

