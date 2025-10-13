Moja mama zawsze dodaje to do rosołu. Jeden składnik sprawia, że każdy prosi o dokładkę

Rosół jest jedną z najpopularniejszych polskich zup. To zdecydowany klasyk, który zazwyczaj gości na stołach w niedzielę. Tajemnicą jego smaku jest powolne gotowanie – czasami trwa ono nawet kilka godzin. Przygotowuje się tę zupę z dodatkiem warzyw, takich jak między innymi marchew, pietruszka czy seler. Okazuje się jednak, że warto dodać też jeden, dość nietypowy składnik.

Niecodzienny dodatek do rosołu

Pamiętam, że jako dziecko zajadałam się rosołem, który przygotowywała moja mama. Smakował on nieco inaczej niż w innych domach. Teraz wiem, że odpowiadał za to jeden szczególny dodatek. Mowa o kapuście włoskiej. Nadaje ona zupie łagodny, lekko słodkawy smak. Dodatkowo sprawia, że danie staje się bardziej treściwe i sycące.

Przepis: Rosół z kapustą włoską Ten rosół to smak mojego dzieciństwa. Jest naprawdę wybitny Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 168 w każdej porcji Składniki 1 mały seler

4 skrzydełka kurczaka

natka zielonej pietruszki

6 listków laurowych

1 główka włoskiej kapusty

6 średniej wielkości marchewek

2 małe pietruszki

8 ziaren czarnego pieprzu

sól Sposób przygotowania Gotowanie mięsaWlej do garnka około 2 litry wody. Włóż mięso i gotuj przez 25 minut. Później dodaj pieprz i listki laurowe. Przygotowanie włoszczyznyDokładnie umyj, obierz i wysusz włoszczyznę. Kapustę potnij wzdłuż na ćwiartki, usuń „głąbka”. Dodaj włoszczyznę i pół natki pietruszki. Gotuj przez około 30-40 minut. Później dodaj ćwiartki kapusty i gotuj przez kolejne 20 minut. Możesz pozostawić rosół jeszcze na jakiś czas, żeby sobie „pyrkał”. Podanie zupyPokrój drugą połowę natki pietruszki i udekoruj nią zupę.

Co jeszcze można dodać do rosołu?

Jeśli chcesz nieco poeksperymentować w kuchni, dodaj do rosołu odrobinę imbiru. Ta przyprawa cudownie rozgrzewa, więc świetnie sprawdzi się w te chłodniejsze, jesienne dni. Wystarczy 2–3 cm obranego korzenia imbiru. Pokrój go na cienkie plasterki i dorzuć do wywaru. Możesz dodać też kilka goździków, które nadadzą zupie subtelnie słodkawą, korzenną nutę.

Jeśli chcesz, żeby danie było wyjątkowo zdrowe, pod koniec gotowania możesz dorzucić odrobinę kurkumy. Ciekawym dodatkiem są także jabłka, suszone śliwki i grzyby. Z kolei kilka plasterków cytryny sprawi, że zupa będzie klarowniejsza. Taki sam efekt przyniesie dodanie odrobiny octu jabłkowego.

Gotowanie rosołu – najważniejsze zasady

Pamiętaj, by gotowanie rosołu zacząć od zimnej wody. Dzięki temu smaki mięsa będą powoli i stopniowo uwalniać się do wywaru, przez co stanie się on bardziej esencjonalny. Zupę gotuj bardzo wolno i długo. Powinna ona tylko „pyrkać” na małym ogniu przez około 3–4 godziny. W początkowej fazie na powierzchni zupy zbiorą się tzw. szumowiny (są to ścięte białka). Zbierz je delikatnie łyżką. Możesz też sprawdzić trik na klarowny rosół.

Rosół należy solić zawsze pod koniec gotowania. Wtedy rosół będzie smaczniejszy, ponieważ woda bez soli wydobędzie z mięsa i warzyw to, co w nich najlepsze.

Czytaj też:

Rozgrzewająca zupa jest idealna na jesień, zastąpi też drugie danie. Ten przepis nie ma sobie równychCzytaj też:

Te kotlety biją na głowę mielone. Zrobisz je w kwadrans i pokochasz od pierwszego kęsa