Po 50-tce jedz to codziennie. Ekspert ostrzega: niedobór może skrócić życie i osłabić pamięć

Wraz z upływem lat nasze potrzeby żywieniowe ulegają zmianom. Po 50. roku życia metabolizm spowalnia, zmniejsza się masa mięśniowa, a do tego zwiększa się podatność na choroby przewlekłe, takie jak nadciśnienie, osteoporoza czy cukrzyca. Dlatego właśnie odpowiednio zbilansowana dieta staje się fundamentem dbania o swoje zdrowie, ale też realnie przekłada się na nasze samopoczucie. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu doradził, co konkretnie powinni jeść seniorzy.

Osoby po 50. powinny włączyć to do diety

Ekspert zauważył, że w diecie seniorów niezwykle ważne są warzywa, które dostarczają cennego błonnika pokarmowego. Pomaga on regulować pracę jelit, wspomaga trawienie, a także pomaga obniżać poziom cholesterolu we krwi. Zaznaczył, że o ile każde warzywo będzie dobrym wyborem, to najlepiej sięgać przede wszystkim po zielone warzywa liściaste. To między innymi szpinak, jarmuż, sałata, kapusta i rukola.

Proszę wiedzieć, że są to produkty wyjątkowo gęste odżywczo. Zawierają bowiem nie tylko błonnik, ale również witaminę K1, która zapewnia prawidłowe krzepnięcie krwi, nieograniczone związki azotu, które usprawniają krążenie krwi w naczyniach krwionośnych, a do tego są bardzo dobrym źródłem witaminy B9, czyli folianów – powiedział.

Ekspert zauważył, że foliany są witaminą, której większość z nas nie spożywa tyle, ile powinna. Szczególnie dotyczy to osób starszych. Ich niedobór jest przyczyną wielu problemów zdrowotnych, przez co realnie skraca nasze życie.

Według badań osoby, które mają zbyt niski poziom folianów, są dwukrotnie bardziej narażone na rozwój choroby Alzheimera. Do tego osoby z deficytem folianów częściej chorują na udar mózgu i chorobę wieńcową" – podsumował specjalista.

Co przygotować z zielonych warzyw liściastych?

Warto więc zadbać o odpowiednie spożycie folianów, jeśli chcemy długo cieszyć się dobrym zdrowiem. Można to zrobić w bardzo prosty sposób, a mianowicie poprzez częste sięganie po zielone warzywa liściaste.

Świetnie sprawdzają się na przykład jako baza do sałatek. Będą też pysznym dodatkiem do kanapek. Najłatwiejszym sposobem na dostarczenie swojemu organizmowi dużej ilości tych „zdrowych listków” jest przygotowanie smoothie i koktajli. Jeśli dodasz do tego jeszcze awokado, czyli źródło zdrowych tłuszczów, wyjdzie naprawdę wartościowa przekąska. Szpinak i jarmuż można też dorzucić do zup, makaronów, zapiekanek, a nawet jajecznicy, wzbogacając danie o cenne witaminy, ale też błonnik pokarmowy. Z kolei kapustę możesz poddusić jako smaczny dodatek do obiadu. Przygotujesz z niej również bardzo zdrowe kiszonki. Rukola doskonale komponuje się z serem, orzechami, owocami w lekkich i orzeźwiających sałatkach.

