Mięciutkie kluski babci Gieni skradną twoje serce. To smak dzieciństwa z 4 składników

Moja babcia Gienia zawsze powtarzała, że najlepsze jedzenie powstaje wtedy, gdy nie kombinujesz, tylko gotujesz z sercem – z prostych składników, które masz pod ręką. Każdego dnia wcielała tę zasadę w życie. Jako dziecko lubiłam siadać obok niej i obserwować jak w kilka chwil robi „coś z niczego”. Brała kilka tanich produktów i przygotowywała z nich obłędne pyszności. Dziś niektórzy określiliby je mianem bieda-obiadu, ale wystarczyło ich spróbować, by przekonać się, że smakują lepiej niż wykwintne dania z niejednej restauracji. Postanowiłam, że zdradzę ci na nie przepis.

Te babcine kluski to obiad z czasów dzieciństwa

Dziś, gdy sklepowe półki uginają się od dań typu instant i przetworzonych produktów spożywczych coraz częściej tęsknię za domowym i zwyczajnym jedzeniem. Szare kluski mojej babci doskonale zaspokajają potrzebę powrotu do tego, co proste, naturalne i prawdziwe. Cztery składniki, żadnej „chemii” i maksimum smaku. Już jeden kęs wystarczy, by przywołać wspomnienia.

Przygotowanie tego dania jest banalnie proste, choć wymaga trochę wysiłku. Najbardziej pracochłonnym etapem jest przyszykowanie ziemniaków. Potem „idzie z górki”. Wystarczy wymieszać poszczególne składniki. Jeśli powstała masa jest zbyt rzadka, można dorzucić do niej więcej mąki. Moja babcia znała jednak sposób, by tego uniknąć. Zawsze powtarzała, że do szarych klusek potrzeba odpowiednich ziemniaków – nie „pierwszych lepszych”, ale tych z największą ilością skrobi (typ C). To właśnie ona nadaje przysmakom odpowiednią konsystencję.

Przepis: Szare kluski babci Gieni To świetna propozycja na pyszny i sycący obiad, a jednocześnie powrót do czasów dzieciństwa. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 192 w każdej porcji Składniki 1 kg surowych ziemniaków

3–4 łyżki mąki pszennej (lub pół na pół z ziemniaczaną)

1 jajko

szczypta soli Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZiemniaki obierz i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Odciśnij dokładnie sok. Odstaw go ostawić go na kilka minut, a gdy skrobia opadnie – dodaj ją z powrotem do warzyw. Łączenie składnikówDo masy ziemniaczanej dodaj mąkę, jajko i sól. Wymieszaj, aż powstanie gęste, klejące ciasto. Gotowanie klusekW dużym garnku zagotuj osoloną wodę. Łyżką zanurzaną we wrzątku nakładaj porcje ciasta i wrzucaj do gotującej się wody. Gotuj około 4-5 min. od momentu wypłynięcia klusek na powierzchnię. Wyjmuj łyżką cedzakową i podawaj od razu

Szare kluski – pyszny i zdrowy obiad

Dietetycy podkreślają, że ziemniaki są jednym z najbardziej odżywczych produktów spożywczych. Dostarczają potasu, witaminy C, a przede wszystkim błonnika, który usprawnia przemianę materii, a jednocześnie zaspokaja głód na długo. W połączeniu z mąką tworzą sycący, a zarazem lekki „duet”. Można go podać na wiele sposobów – z cebulką, boczkiem, masłem klarowanym czy nawet duszonymi warzywami. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji.

Czytaj też:

Dietetyczka: ten słodki przysmak każdy powinien mieć w kuchni. Jedz go bez wyrzutów sumieniaCzytaj też:

To najgorsze mleko, jakie można wlać do kawy. Rujnuje zdrowie, a Polacy kupują je na potęgę