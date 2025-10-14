Kawa premium w cenie zwykłej? Mało kto wie, co właśnie zrobiła Biedronka

Istnieją drobne codzienne rytuały, które poprawiają nastrój i dają energię na cały dzień. Dla jednych to szybki spacer, dla innych – filiżanka ulubionej „małej czarnej”. Problem w tym, że kawa staje się coraz droższa, a produkty z „wyższej półki” kosztują naprawdę sporo. Dlatego akcje, takie jak ta w Biedronce często są na wagę złota. Pozwalają odciążyć domowy budżet, a jednocześnie cieszyć się smakiem dobrej kawy klasy premium. Sprawdź, ile i na czym możesz teraz zaoszczędzić.

Jakie kawy możesz kupić taniej w Biedronce?

Biedronka przeceniła znane i popularne produkty. Oba są sprzedawane w opakowaniach o wadze 500 gramów. Promocja obejmuje kawę MK Cafe Premium oraz Dallmayr Classic. Pierwsza występuje w ziarnach, a druga – w formie zmielonej. Możesz kupić je teraz znacznie taniej niż zwykle, ale wartość rabatu różni się w zależności od wybranego towaru. Za Dallmayr Classic zapłacisz 15 złotych mniej niż zazwyczaj (30,99 zł zamiast niespełna 46). W przypadku MK Cafe Premium upust jest nieco niższy. Wynosi 14 złotych (regularny koszt produktu to 43 złote i 99 groszy). Jeśli chcesz skorzystać, z obniżki, musisz kupić minimum dwie paczki danej kawy. Limit dzienny to 4 paczki dla obu produktów.

Nie zapominaj przy tym o jeszcze jednej istotnej kwestii – promocje na kawę zostały skierowane do wybranej grupy konsumentów. Zaoszczędzą jedynie członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka, a więc ci, którzy posiadają dedykowaną kartę lub aplikację mobilną. Na szczęście ich zdobycie nie nastręcza trudności. Kartę dostaniesz za darmo w każdym sklepie sieci (wystarczy, że poprosisz o nią przy kasie). Z kolei oprogramowanie możesz ściągnąć ze sklepu Google Play bądź App Store.

Kiedy iść do Biedronki po tanią kawę?

Obie promocje na kawę obowiązują w tym samym terminie. Na uzupełnienie domowych zapasów „małej czarnej” masz całkiem sporo czasu. Jeśli nie zdążysz zrobić zakupów w ciągu tygodnia, możesz nadrobić zaległości w weekend. Akcje trwają bowiem do soboty, 18 października 2025 roku. Pamiętaj, że najbliższa niedziela nie jest dniem handlowym.

