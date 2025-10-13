Codziennie piję napar z tego ziela. Organizm sam pozbywa się toksyn, a ja mam więcej energii

Jesienią chętnie sięgamy po różne rozgrzewające napary. Króluje wtedy ten z imbiru, ponieważ nieodłącznie kojarzy nam się z tą porą roku, a do tego wzmacnia odporność. Z kolei mięta czy rumianek poprawiają trawienie. Mniszek lekarski wspiera wątrobę, a żeń-szeń poprawia koncentrację.

Pokrzywa na oczyszczenie organizmu

Ziołem, po które również warto regularnie sięgać, jest pokrzywa. Ma ona właściwości oczyszczające. Wynika to z jej silnego działania moczopędnego, co oznacza, że zwiększa produkcję i wydalanie moczu. W ten sposób usuwa toksyny i produkty przemiany materii. Wraz ze zwiększoną produkcją moczu organizm skuteczniej się ich pozbywa. Picie pokrzywy wspomaga także pracę nerek. Pomaga „przepłukać” układ moczowy, co działa korzystnie w przypadku łagodnych stanów zapalnych dróg moczowych. Przyczynia się również do usunięcia nadmiaru wody z organizmu, a przez to może zmniejszać obrzęki i opuchliznę.

Jakie jeszcze właściwości ma pokrzywa?

Picie pokrzywy dodaje również energii. Jest ona jednym z najbogatszych źródeł żelaza, które jest niezbędne do produkcji hemoglobiny. Brak tego pierwiastka w organizmie często powoduje przewlekłe uczucie zmęczenia i osłabienie. Włączenie pokrzywy do codziennej diety może więc bezpośrednio przekładać się na zwiększenie sił witalnych. Co więcej, fakt oczyszczania organizmu przez to zioło sprawia, że funkcjonuje on sprawniej.

Pokrzywa wspiera też pracę wątroby i trzustki, co z kolei poprawia przyswajanie składników odżywczych przez organizm. To również prowadzi do lepszego samopoczucia. Picie naparów z pokrzywy korzystnie wpływa na kondycję skóry i włosów. Ma także działanie przeciwzapalne i antybakteryjne.

Jak zrobić napar z pokrzywy?

Aby przygotować napar z suszonych liści pokrzywy, należy zalać 1–2 łyżeczki suszu wrzątkiem, przykryć i odstawić na 10–15 minut. Latem możesz również używać świeżych liści pokrzywy. Dobrym pomysłem jest też dodanie odrobiny miodu, by napar był nieco słodszy.

Uwaga: osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia przed rozpoczęciem regularnego picia naparów z pokrzywy powinny skonsultować się z lekarzem. Szczególnie ostrożne powinny być osoby z chorobami nerek, kobiety w ciąży, a także pacjenci przyjmujący leki:



przeciwzakrzepowe,

moczopędne,

przeciwcukrzycowe,

na nadciśnienie.

