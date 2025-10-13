Ten produkt Polacy kupują na kilogramy. Tylko dziś w Lidlu trzeci dostaniesz za darmo

W najnowszej gazetce Lidla nie brakuje ciekawych ofert. Sieć mocno obniżyła ceny wielu popularnych artykułów spożywczych. Szczególną uwagę przyciąga jednak inna akcja. Teraz można zgarnąć za darmo produkt, po który zwykle ustawiają się kolejki. Korzysta z niego praktycznie każdy i gości codziennie w wielu polskich domach. Nie zwlekaj, tylko czym prędzej sprawdź szczegóły promocji, bo okazja, by zaoszczędzić, szybko wygasa.

Co Lidl rozdaje gratis?

Tym razem sieć kusi promocją na masło ekstra Łaciate Mlekpol. Jeśli kupisz dwie kostki tego produktu, trzecią dostaniesz gratis. Cena regularna masła (poza promocją) wynosi 7 złotych i 99 groszy. Uważaj jednak, bo oferta ma jeden „haczyk”. By z niej skorzystać, musisz aktywować specjalny kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus w swoim telefonie. To bezpłatna aplikacja dostępna w sklepach Google Play i App Store.

Jeśli chcesz zaoszczędzić na zakupie masła, musisz się spieszyć. Akcja trwa bowiem bardzo krótko. Obowiązuje tylko w poniedziałek, 13 października 2025 r. Nie zapominaj też o jeszcze jednej istotnej kwestii – sieć nałożyła ograniczenia dotyczące liczby nabywanych towarów. Możesz wziąć tylko trzy opakowania masła na kupon (w tym jedno gratis).

Jak szybko zmiękczyć masło?

Znasz to uczucie, gdy chcesz szybko zrobić kanapkę, a masło jest twarde jak kamień i nie daje się rozsmarować na pieczywie? Na szczęście istnieją proste sposoby, by je zmiękczyć. Pomoże ci w tym miseczka z gorącą wodą. Wystarczy, że napełnisz ją wrzątkiem, odczekasz kilkanaście sekund, a potem wylejesz płyn i nakryjesz masło ciepłym naczyniem (w tym celu ułóż je do góry dnem). Po 2–3 minutach smarowidło będzie miękkie i gotowe do użycia.

Inna metoda polega na pokrojeniu masła na plasterki – im cieńsze, tym lepiej. Niewielkie porcje tłuszczu szybciej zmiękną w temperaturze pokojowej. Najlepiej umieścić je bezpośrednio na pieczywie i odczekać parę minut. Można też zetrzeć smarowidło na tarce, choć ten sposób ma pewną wadę. Po wszystkim trzeba będzie pozmywać.

