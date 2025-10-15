Polacy kochają te produkty, a znana sieć sprzedaje je teraz „za grosze”. Zrób zapasy, zanim je wykupią

Tym razem to Dino zaskoczyło klientów. Sieć zorganizowała akcje, które dotyczą popularnych i lubianych artykułów spożywczych. Warunki promocji są banalnie proste. Nie ma żadnych limitów ani ukrytych „haczyków”. Możesz brać tyle towarów, ile chcesz. Co więcej, nie potrzebujesz żadnych specjalnych kart ani aplikacji mobilnych, by zaoszczędzić. Wystarczy, że przyjdziesz do sklepu i włożysz do koszyka interesujące cię produkty.

Jakie produkty przeceniło Dino?

Możesz sporo zaoszczędzić między innymi na zakupie popularnego smarowidła. Promocja obejmuje Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni 82%. Jeśli kupisz cztery opakowania produktu, za każdą sztukę zapłacisz tylko 4 złote i 99 groszy. Obniżka jest spora, bo w „normalnych” warunkach jedna kostka tłuszczu kosztuje 7 złotych i 49 groszy. To jednak niejedyna oferta, na jaką warto zwrócić uwagę.

Dino obniżyło również cenę dobrej i znanej kawy mielonej „z górnej półki” – MK Cafe Premium. Kup dwie paczki, a na każdą z nich wydasz zaledwie 30 złotych i 99 groszy, czyli siedem złotych mniej niż zwykle. A jeśli lubisz słodzić „małą czarną”, to mam dla ciebie świetną wiadomość. Taniej możesz nabyć też biały cukier marki Sweet Family lub Diamant. Jeśli włożysz do koszyka pięć kilogramów produktu, cena jednego opakowania „spadnie” do 2 złotych i 39 groszy. Regularny koszt wynosi niespełna 3 złote.

Kiedy iść do Dino na zakupy?

Masz naprawdę dużo czasu na uzupełnienie domowych zapasów. Wszystkie opisane wyżej promocje obowiązują w tym samym terminie. Zaczynają się w środę, a kończą we wtorek. Trwają więc od 15 do 21 października 2025 roku. Sklepy sieci będą otwarte od godziny 6:00 do 22:30 (również w sobotę). Pamiętaj, że najbliższa niedziela, czyli 19 października, jest dniem niehandlowym.

