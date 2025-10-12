To najgorsze mleko, jakie można wlać do kawy. Rujnuje zdrowie, a Polacy kupują je na potęgę

Nie ulega wątpliwości, że kawa ma wiele cennych właściwości i wypijana w umiarkowanych ilościach wywiera niezwykle pozytywny wpływ na organizm. Dodaje energii, usprawnia trawienie i wzmacnia koncentrację. Niestety jeden niewinny dodatek może zniwelować te wszystkie cenne właściwości i sprawić, że „mała czarna” będzie szkodzić, a nie wspierać zdrowie. Wspomina o tym w jednym z nagrań opublikowanych w sieci dietetyk dr Bartek Kulczyński. Sprawdź, przed czym dokładnie przestrzega ekspert.

Jakiego mleka nie dodawać do kawy?

Na szczycie listy „zakazanych” dodatków do kawy znajduje się produkt, który kiedyś był luksusem, a dziś jest jednym z najbardziej problematycznych składników w codziennej diecie Polaków. Chodzi o mleko zagęszczane i dosładzane. Jego nazwa może sugerować, że mamy do czynienia ze zdrowym artykułem spożywczym. Tymczasem to jeden z najgorszych towarów, jaki trafia na sklepowe półki.

Zwykle około 45 procent takiego produktu stanowi czysty dodany cukier. Podejrzewam, że nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, a mało kto też czyta dokładnie etykiety produktów spożywczych, po które sięga – podkreśla dr Bartek Kulczyński.

W jednej małej puszce mleka skondensowanego słodzonego znajduje się nawet 50–60 gramów cukru – to równowartość 12 łyżeczek! Kawa wzbogacona o ten składnik dostarcza organizmowi bardzo dużej dawki glukozy. Efekt? Chwilowy przypływ energii, a potem pojawia się znużenie, senność i wzmożony apetyt. Częste włączanie do diety opisanego nabiału znacznie zwiększa ryzyko rozwoju wielu groźnych chorób, na przykład cukrzycy, miażdżycy czy udaru mózgu. Co więcej, wspomniany produkt zawiera również dużo tłuszczu. Ten z kolei, spożywany w nadmiarze, podnosi poziom „złego” cholesterolu LDL i zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju chorób serca.

Co dodawać do kawy zamiast mleka zagęszczonego?

Możesz śmiało sięgać po „zwykłe” mleko. Zawiera białko i wapń. Ciekawą alternatywą dla mleka skondensowanego są również napoje roślinne (sojowe, owsiane itp.). Wybieraj te bez dodatku cukru i innych zbędnych substancji, na przykład stabilizatorów, zagęszczaczy czy konserwantów. A jeśli zależy ci na odrobinie słodyczy, dodaj do kawy cynamon lub trochę gorzkiej czekolady.

Czytaj też:

Ten deser to czysta magia, zrobisz go z 2 składników w 2 minuty. Efekt jak z najlepszej kawiarni!Czytaj też:

Rozpieść się już od rana. Te naleśniki to idealne słodkie śniadanie. Sprawdź prosty przepis