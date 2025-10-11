Ekspert ujawnia, które jogurty owocowe z Biedronki są naprawdę fit. Warto wrzucić je do koszyka

Najzdrowsze są jogurty naturalne, ponieważ nie zawierają dodatku cukru, sztucznych aromatów ani barwników. Nie każdy jednak lubi ich lekko kwaskowaty smak, dlatego można sięgnąć po jogurty owocowe — ale warto robić to ostrożnie. Przed zakupem należy uważnie czytać etykiety, ponieważ wiele takich produktów zawiera ogromne ilości cukru oraz inne sztuczne dodatki, które obniżają ich wartość odżywczą. Spożywając je, negatywnie wpływamy na swoje zdrowie.

Kupuj te fit jogurty w Biedronce

Bartłomiej Szkutnik, ekspert z kanału „Fit Recenzje”, opublikował nagranie, w którym wyjaśnił, jakie jogurty będą najlepszym wyborem, jeśli udajesz się do jednego z najpopularniejszych supermarketów w Polsce. Podpowiedział, by kupować je w Biedronce, jeżeli unikamy cukru i słodzików. Pierwszym polecanym produktem jest jogurt Fruvita Pure w wersji pitnej. Zawiera 60 procent jogurtu, aż 38 procent owoców, a reszta – jak zauważył ekspert – to zboża. Butelka tego jogurtu ma 159 kcal i zawiera wyłącznie naturalnie występujące cukry. Jego cena to tylko 2,99 zł. Drugim jogurtem, który również warto kupić, jest Fruvita w kubeczku.

W składnikach tylko 70 procent jogurtu naturalnego i 30 procent owoców. Nie ma dodatku cukru, słodzików, zagęszczaczy, a taka porcja to 136 kcal. Kosztuje 2,59 zł – podsumował ekspert.

Jak samodzielnie przygotować jogurty smakowe?

Kupując jogurty smakowe, czytaj ich etykiety i zwracaj uwagę przede wszystkim na zawartość cukru. Możesz porównać ze sobą różne marki. Wybierz ten produkt, który ma go najmniej. Jeśli na liście składników jest jednak cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy – ważne, by był umieszczony na jednej z ostatnich pozycji. Na samym początku listy powinny znajdować się jogurt naturalny i owoce. Im krótsza rozpiska składników i im bardziej są one naturalne, tym lepiej.

Pamiętaj też, że bez trudu możesz przygotować taki jogurt samodzielnie w domu. Wystarczy, że zmieszasz jogurt naturalny ze zmiksowanymi owocami. Koniecznie zobacz też, jakie jogurty warto kupować w Lidlu, to prawdziwe „perełki” zdaniem dietetyka.

