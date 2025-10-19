Bosacka ostrzega przed tą herbatą. Przeczytaj, zanim zaparzysz kolejny kubek!

Herbata jest jednym z najczęściej spożywanych napojów na świecie. Pijemy ją, by się zrelaksować lub rozgrzać w chłodne wieczory. Sięgamy po nią zwłaszcza jesienią i zimą. Choć wydaje się, że wybór odpowiedniej herbaty to tylko kwestia gustu, Katarzyna Bosacka zdradza, której lepiej nie kupować.

Jaka herbata jest lepsza: sypana czy z torebki?

Katarzyna Bosacka w opublikowanym materiale na Instagramie wyjaśniła, jakiej herbaty lepiej nie pić. Jak zauważyła ekspertka, dobrą herbatą na pewno nie jest ta z torebki, znana jako „ekspresowa”. Wytłumaczyła, że „nie wiadomo, co one w sobie kryją”. Mogą zawierać np. dodatki aromatyczne lub sztuczne zapachy, które maskują niską jakość surowca. Brak jest też informacji o dokładnym składzie. Do tego jest ona droga. Taką herbatę najczęściej produkuje się z pyłku herbacianego, czyli najniższej jakości produktu. Dlatego ekspertka radzi, by sprawdzać cenę za kilogram.

Co więcej, wiele takich herbat ma plastikowe osłonki, czyli kupując je, przyczyniamy się do większej produkcji plastiku.

Nam się wydaje, że jest to papier, a jest to po prostu plastik – podsumowała ekspertka.

Herbata sypana ma zupełnie inną moc, nieporównywalnie lepszy smak i aromat. Będzie więc znacznie lepszym wyborem.

Jak zaparzyć dobrą herbatę?

Katarzyna Bosacka poradziła również, by wrócić do „babcinego” sposobu. Chodzi o to, by najpierw zaparzyć esencję, której potem możemy używać dłużej, do rozcieńczania herbaty. To sprawia, że ten produkt wykorzystywany jest bardziej efektywnie, a to przekłada się też na oszczędność. Ten patent pozwala też na uzyskanie idealnego aromatu herbaty. Co więcej, w ten sposób możesz też przygotować herbatę bez konieczności jej ciągłego parzenia.

Kluczowym elementem podczas zaparzania herbaty jest temperatura wody. Jeśli będzie zbyt gorąca, to spali delikatne liście i spowoduje gorzki smak. Z kolei zbyt niska temperatura wody sprawi, że będzie zbyt słaba i wodnista. Należy kierować się zaleceniami dotyczącymi każdego rodzaju herbaty. Warto zakupić termometr kuchenny — kosztuje zaledwie kilkanaście złotych i bez problemu znajdziesz go w sklepach internetowych. Nie bez znaczenia jest też czas zaparzania. Nie przedłużaj go, zwłaszcza w przypadku herbaty czarnej i zielonej — inaczej napar stanie się gorzki.

