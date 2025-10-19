Pokochasz to zapomniane warzywo. Oczyszcza wątrobę, wspiera trawienie i wzmacnia odporność

Czarna rzepa (czarna rzodkiew) to warzywo korzeniowe, które aktualnie nie jest dość popularne w naszym kraju, a szkoda. Jest bardzo zdrowe, jednak nieco zapomniane. Warto więc włączyć je do swojego menu. Ma intensywny, lekko pikantny aromat. Świetnie sprawdza się jako dodatek do różnych potraw, ale można też jeść je na surowo, na przykład jako element sałatki czy surówki. Czarną rzepę można też piec, dusić, marynować lub przygotować z niej sok.

To warzywo pomaga na wątrobę i trawienie

Czarna rzepa znana jest przede wszystkim z tego, że wspomaga pracę wątroby. Ma działanie żółciopędne (zwłaszcza sok i wyciąg z tego warzywa). Pobudza wydzielanie żółci, a także zwiększa jej produkcję. Jest ona niezbędna w procesie trawienia tłuszczów. Ma to kluczowe znaczenie dla zdrowia wątroby, zwłaszcza w przypadku spożywania ciężkostrawnych potraw.

Przyczynia się także do obniżenia poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi, co pośrednio przekłada się na korzystny wpływ na wątrobę przy jej stłuszczeniu. Warzywo to pomaga również przy problemach trawiennych, takich jak niestrawność, wzdęcia czy zaparcia.

Jakie jeszcze właściwości ma czarna rzepa?

Czarna rzepa jest także niskokaloryczna (w 100 g jest około 26 kcal), a więc spokojnie może być spożywana przez osoby, które są na diecie odchudzającej. Jej spożywanie dobrze wpływa też na kondycję włosów (wzmacnia je i przeciwdziała wypadaniu), a także cery. Jest bogata w witaminę C, a więc dobrze wpływa na naszą odporność. To także źródło witamin z grupy B, które wspomagają działanie układu nerwowego. Ma też właściwości przeciwzapalne i przeciwreumatyczne. Zawiera również minerały, takie jak potas, magnez, żelazo, siarka, oraz błonnik.

Choć bez wątpienia to warzywo jest bardzo zdrowe, istnieją jednak sytuacje, w których jego spożywanie nie jest wskazane. Chodzi między innymi o osoby z niewydolnością serca i nerek. Unikać czarnej rzepy powinni też ci, którzy borykają się z nadkwaśnością żołądka czy nieżytem jelita cienkiego.

Czytaj też:

Wygląda jak pietruszka, smakuje niczym marchewka, a kosztuje grosze. To warzywo zaskakuje dietetykówCzytaj też:

Dietetyczka: ten słodki przysmak każdy powinien mieć w kuchni. Jedz go bez wyrzutów sumienia