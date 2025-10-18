Zobacz, czym zastąpiłam cynamon w racuchach. Ten smak uzależnia od pierwszego kęsa

Czasem najprostsze przepisy zyskują nowy wymiar dzięki jednemu nieoczywistemu składnikowi. Nie inaczej było w tym przypadku. Klasyczne racuchy, które znałam od dziecka, nagle nabrały zupełnie innego, lekko orientalnego charakteru. A wszystko zadziało się w zasadzie przez przypadek. Nie miałam w domu cynamonu, a to właśnie tę przyprawę zwykle dorzucam do placków. Traf chciał, że wpadł mi w ręce inny produkt. Pomyślałam, że dodam szczyptę i zobaczę, co z tego wyjdzie. Efekt mocno zaskoczył nie tylko mnie, ale całą moją rodzinę. Bliscy prześcigali się w zgadywaniu, jakiż to tajemniczy składnik znalazł się w racuchach. Nikt nie znał jednak prawidłowej odpowiedzi. Wszyscy byli natomiast zgodni co do jednego – chcieli powtórki.

Czym zastąpić cynamon w racuchach?

Doskonałym „zastępcą” cynamonu jest kardamon. Nie tylko świetnie smakuje, ale – jak podkreślają dietetycy – ma też wiele cennych właściwości. W kuchniach Bliskiego Wschodu ta niepozorna przyprawa jest traktowany niemal jak lekarstwo. Dodaje się ją niemal do wszystkiego – kawy, deserów, a nawet dań wytrawnych. W Polsce wciąż stosowana jest dość rzadko, a szkoda, bo wykazuje ogromny prozdrowotny potencjał.

Dietetycy podkreślają, że rozgrzewa, wspiera trawienie i pomaga regulować poziom cukru we krwi. Wpływa też korzystnie – jak podkreśla dr Bartek Kulczyński – na profil lipidowy. Zmniejsza poziom trójglicerydów. „Ma też właściwości hipotensyjne, czyli zdolność do obniżania ciśnienia krwi. Działa ochronnie na serce. Może być też sprzymierzeńcem osób cierpiących na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby” – zaznacza ekspert w jednym z opublikowanych nagrań.

Jak zrobić racuchy z jabłkami i kardamonem?

Przygotowania racuchów nie jest skomplikowane, ale wymaga trochę cierpliwości. Trzeba dać im czas, by „wyrosły”. Warto jednak poczekać, bo efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania. Te przysmaki z pewnością skradną serce niejednego łasucha, i to niezależnie od wieku. W mojej rodzinie wszyscy za nimi przepadają.

Przepis: Racuchy z jabłkiem i kardamonem Świetnie smakują i sycą na długo. To świetna propozycja nie tylko na deser, ale też słodkie śniadanie Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 10 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 402 w każdej porcji Składniki Na zaczyn: 20 g świeżych drożdży

1/4 szklanki mleka

1 łyżka mąki pszennej

pół łyżeczki cukru Na ciasto: 240 g mąki pszennej lub orkiszowej

125 ml mleka

1 jajko

1 łyżeczka cukru

sól Dodatkowo: 1 jabłko

1 łyżeczka kardamonu

tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie zaczynuPodgrzej lekko mleko, a następnie dodaj do niego cukier oraz mąkę. Wkrusz drożdże i połącz je z pozostałymi składnikami. Przykryj naczynie i odstaw na 10 minut w ciepłe miejsce. Robienie ciastaW dużej misce połącz mąkę, mleko, jajko, sól, cukier i kardamon. Dodaj zaczyn i wymieszaj, aż masa będzie gładka i elastyczna. Przykryj ciasto ściereczką i odstaw na 30–45 minut w ciepłe miejsce, by zwiększyło objętość. W tym czasie umyj, obierz i pokrój jabłko. Gdy ciasto wyrośnie, dodaj do masy kawałki jabłka i delikatnie wymieszaj łyżką. Odstaw jeszcze na 10 minut Smażenie racuchówNa patelni rozgrzej niewielką ilość tłuszczu. Nakładaj porcje ciasta łyżką i smaż z obu stron na złoty kolor.

