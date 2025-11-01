Czujesz się ciągle zmęczona i tyjesz mimo diety? Ten jadłospis może uratować twoją tarczycę

Problemy z tarczycą dotyczą coraz większej liczby Polaków w różnym wieku. Gdy narząd zaczyna niedomagać, ciało przestaje prawidłowo funkcjonować. Pojawiają się nagłe zmiany nastroju, zaburzenia koncentracji, wahania masy ciała, trudności z zaśnięciem czy zajściem w ciążę. Zwróciła na to uwagę dietetyczka, dr Paulina Ihnatowicz. W jednym z materiałów opublikowanych w sieci ekspertka wskazała, co włączyć do jadłospisu, by wesprzeć działanie tarczycy. Te produkty każdy ma na wyciągnięcie ręki. Są łatwo dostępne i niezbyt drogie. Wprowadź je do swojej codziennej żywieniowej rutyny, a organizm ci podziękuje — szybciej, niż myślisz.

Co jeść, by wesprzeć pracę tarczycy?

Jednym z „fundamentów” zdrowia tarczycy są kwasy omega-3. Związki te – jak wyjaśnia ekspertka – „wspomagają przemianę tyroksyny w trójjodotyroninę w wątrobie oraz zwiększają wrażliwość tkanek na ich działanie”. Redukują też stany zapalne tkanek, co ma szczególnie duże znaczenie w chorobach autoimmunologicznych, na przykład w Hashimoto. Można je znaleźć między innymi w nasionach chia, siemieniu lnianym, orzechach włoskich, oleju lnianym, krewetkach i rybach (łososiu, śledziu, makreli czy sardynkach). Specjalistka radzi, by włączyć do diety również źródła witaminy C. Mowa tu przede wszystkim o takich produktach jak na przykład czerwona papryka, czarna porzeczka, kalarepa, natka pietruszki czy brukselka. Warto włączyć do jadłospisu również truskawki, pomarańcze, kiwi i brokuły.

Witamina C wspomaga proces syntezy tyrozyny, której niedobory są związane z rozwojem niedoczynności tarczycy oraz może przyczyniać się do normalizacji stężenia anty-TPO, czyli przeciwciał skierowanych przeciwko enzymowi tarczycy – zaznacza ekspertka.

Bardzo ważną rolę w ochronie wątroby odgrywa również witamina E. Wspiera bowiem działanie antyoksydacyjne witaminy C i zapobiega jej utlenianiu. Jeśli chcesz włączyć ją do diety, zadbaj o to, by w twoim jadłospisie nie zabrakło oliwy z oliwek, awokado, sezamu, nasion słonecznika, pistacji, pestek dyni, migdałów i orzechów laskowych.

Witaminy dobre na tarczycę

Zdrowie tarczycy wspierają również inne związki. Doktor Paulina Ihnatowicz zwraca uwagę na witaminę A, która bierze udział w regulacji metabolizmu trójjodotyroniny i tyroksyny (hormonów tarczycy). Jej źródła to głównie kurze jajka, wątróbka z kurczaka i parmezan. Produkty roślinne, takie jak na przykład marchewka, dynia, bataty, morele czy szpinak dostarczają z kolei beta-karotenu. Organizm sam przekształca go w witaminę A. Ostatnim związkiem ważnym dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy, o którym wspomina ekspertka, jest witamina D.

Działa immunomodulująco, wspiera odporność i może chronić przed chorobami autoimmunologicznymi oraz nowotworami tarczycy – podkreśla doktor Paulina Ihnatowicz w opublikowanym materiale.

Mają ją w swoim składzie przede wszystkim ryby (śledź, makrela, sardynki, łosoś, pstrąg tęczowy, dorsz itp.) oraz produkty nabiałowe, na przykład świeże mleko, jogurty, maślanki czy kefiry.

Pamiętaj, że odpowiednia dieta może wspierać pracę tarczycy, ale nie zastępuje leczenia farmakologicznego. W przypadku zaburzeń hormonalnych należy skonsultować się z lekarzem endokrynologiem lub dietetykiem.

