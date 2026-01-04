Stokrotka odpala dwie duże obniżki przed Świętem Trzech Króli. Zostały tylko dwa dni na zakupy

Planujesz już zakupy przed Świętem Trzech Króli? Warto o nich pomyśleć, bo Stokrotka organizuje dwie ciekawe promocje, które pomogą odciążyć domowy budżet. Akcje rabatowe dotyczą popularnych produktów spożywczych, często wykorzystywanych w codziennej kuchni – podczas pieczenia, smażenia oraz przygotowywania zup, sosów i deserów. Dlatego warto wcześniej sprawdzić warunki obu ofert i zaplanować zakupy.

Obniżka cen masła w Stokrotce

Stokrotka zorganizowała promocję na Masło Ekstra Polskie Mlekovita oraz Łaciate marki Mlekpol. Cena jednej kostki wyniesie 4,99 zł, pod warunkiem zakupu trzech sztuk jednocześnie. Produkty można dowolnie mieszać, tworząc własne zestawy (np. jedno masło Łaciate i dwie kostki Mlekovity). Warto pamiętać, że przy zakupie mniejszej liczby produktów każda kostka będzie kosztować cenę regularną, czyli około 8 zł.

Jak widzisz obniżka jest spora, ale zaoszczędzą tylko „wybrani” konsumenci. Sieć skierowała ofertę na tanie masło do posiadaczy aplikacji lojalnościowej Nasza Stokrotka. Jeżeli nie masz jej jeszcze w swoim telefonie komórkowym, możesz łatwo i szybko nadrobić zaległości. Wystarczy, że ściągniesz oprogramowanie ze sklepu internetowego – Google Play lub App Store – i zainstalujesz na swoim urządzeniu, a następnie przejdziesz krótki proces rejestracji. Na jedną aplikację możesz kupić nie więcej niż 6 kostek smarowidła. Tyle wynosi limit dzienny.

Jak kupić tani cukier w Stokrotce?

Sieć przygotowała również akcję rabatową na biały cukier (kryształ). Przeceniła produkty różnych marek, między innymi Sweet Family i Polski Cukier. Jeśli kupisz co najmniej dwa kilogramy słodzidła, za każdy z nich zapłacisz tylko 1,89 zł, czyli złotówkę mniej niż zwykle. Z rabatu skorzystać mogą wszyscy klienci, również ci, którzy nie posiadają aplikacji lojalnościowej. Stokrotka nałożyła jednak na kupujących ograniczenia. W ramach opisanej promocji możesz kupić nie więcej niż 10 kilogramów cukru na jeden paragon.

Kiedy iść do Stokrotki na tanie zakupy?

Promocje na masło i cukier obowiązują w tym samym terminie. Zaczynają się w poniedziałek, a kończą w środę (5-7 stycznia 2026 roku). Pamiętaj jednak, że 6 stycznia (wtorek) sklepy będą nieczynne z uwagi na Święto Trzech Króli. Na uzupełnienie domowych zapasów masz więc tylko dwa, a nie trzy dni.

