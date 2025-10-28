Ten zapomniany dar z ula działa lepiej niż miód. Seniorzy zyskują podwójnie – potwierdzają to najnowsze badania

Hasło „produkty pszczele” przywodzi na myśl głównie miód. Tymczasem ta kategoria obejmuje również wiele innych wyrobów. Większość osób jednak rzadko po nie sięga. A szkoda. Warto – jak podkreśla dietetyk dr Bartek Kulczyński – zwrócić szczególną uwagę na jeden z tych zapomnianych darów z ula. Ma znaczną przewagę nad „konkurencją” i może realnie poprawić funkcjonowanie organizmu, a także zmniejszyć ryzyko rozwoju wielu groźnych chorób. Powinni po niego sięgać zwłaszcza seniorzy.

Jaki produkt pszczeli warto jeść?

Ekspert poleca propolis, znany również jako kit pszczeli. To mieszanka żywic roślinnych, pyłków oraz enzymów. Pszczoły wykorzystują ją do ochrony ula przed drobnoustrojami. Substancja ta wykazuje bardzo pozytywny wpływ na ludzki organizm. Najnowsze opracowania naukowe z lipca 2025 roku – na które w udostępnionym nagraniu powołuje się dr Bartek Kulczyński – dowodzą, że propolis korzystnie wpływa na zdrowie metaboliczne.

Regularnie spożywając propolis możemy obniżyć poziom cukru we krwi na czczo o 15 miligramów na decylitr – zauważa dietetyk

To ważna informacja między innymi dla seniorów. „Cukrzyca typu 2 stanowi aż 90-95% wszystkich przypadków cukrzycy i rozwija się najczęściej u osób starszych Szacuje się, że aż 1 na 5 osób powyżej 65. roku życia choruje na cukrzycę – często nieświadomie. Nieleczona lub źle kontrolowana cukrzyca u osób starszych może prowadzić do udaru mózgu, chorób serca, pogorszenia wzroku, uszkodzenia nerek i demencji” – wskazują specjaliści z Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie.

Naukowcy zaobserwowali jeszcze inną ciekawą zależność. Propolis redukuje stężenie „złego cholesterolu” – i to aż o 11 miligramów na decylitr. Tym samym pomaga zapobiec odkładaniu się wspomnianej substancji w ścianach naczyń krwionośnych. W efekcie zmniejsza ryzyko powstawania tak zwanych blaszek miażdżycowych będących główną przyczyną rozwoju miażdżycy – schorzenia diagnozowanego głównie u osób starszych. Uczeni dowiedli także, że propolis może łagodnie obniżać ciśnienie krwi. Na tym jednak jego prozdrowotne działanie się nie kończy. Kit pszczeli – jak zaznacza dr Bartek Kulczyński – pomaga usunąć główne przyczyny chorób cywilizacyjnych.

Po pierwsze, naukowcy udowodnili, że propolis zmniejsza stan zapalny w ciele. Po drugie – hamuje szkodliwą aktywność wolnych rodników. To bardzo aktywne cząsteczki [...], których nadmiar uszkadza komórki, tkanki i narządy wewnętrzne. W efekcie wolne rodniki przyspieszają starzenie się ciała, a do tego sprzyjają występowaniu różnych chorób, w tym nawet nowotworów – wyjaśnia ekspert.

Inne cenne właściwości propolisu

Kit pszczeli dobrze działa również na układ pokarmowy. Łagodzi dolegliwości gastryczne, zmniejsza stłuszczenie wątroby. Wykazuje też właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze oraz przeciwwirusowe. Badacze Artur Pietrusa Kamil Derbisz w artykule na temat propolisu opublikowanym na łamach „Przeglądu Urologicznego” zwrócili uwagę na jego działanie ochronne w odniesieniu do nerek.

Sporo miejsca literatura poświęca działaniu nefroprotekcyjnemu propolisu. Zawdzięczane jest ono wysokiej jego aktywności antyoksydacyjnej i przeciwzapalnej – czytamy w opracowaniu.

Jak włączyć propolis do diety?

Propolis jest dostępny głównie w formie wyciągu (ekstraktu). Jak wskazuje dr Bartek Kulczyński spożywanie już 30 kropel (około 1,5 ml) kitu pszczelego dziennie może przynieść bardzo pozytywne efekty. Warto podzielić sobie tę dawkę na 2-3 porcje w ciągu doby. „Jeśli chcemy zadziałać nieco mocniej, bo na przykład coś nas »rozkłada«, to można przez kilka dni zwiększyć tę ilość do 90 kropli na dobę, dzieląc oczywiście tę dawkę na więcej mniejszych porcji” – radzi ekspert. Propolis najlepiej stosować przez 2-3 tygodnie, a potem zrobić sobie około miesięczną przerwę. Można go łączyć na przykład z miodem.

Propolis – przeciwskazania

Propolisu powinny unikać osoby z alergią na pyłki, a także produkty pszczele. Muszą na niego uważać również osoby w trakcie farmakoterapii. Trzeba pamiętać, że kit pszczeli może wchodzić w reakcję z przyjmowanymi lekami. Przed włączeniem go do diety warto skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Czytaj też:

Te „perełki” z Biedronki mają skład jak domowe. Ekspertka: zawsze po nie wracamCzytaj też:

Najlepsza wędlina w Biedronce? Ten schab zaskoczył nawet dietetyków. Sprawdź, czy masz go w lodówce