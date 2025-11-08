Ta nowa woda z Lidla ma tyle białka co dwa jajka. Dietetyk mówi wprost, czy warto ją pić

W ofercie Lidla pojawił się niedawno nowy napój. Tym razem nie chodzi o sok, energetyk czy kompot, ale wodę, inną niż wszystkie dostępne na rynku. Dietetyk Krystian Krysa postanowił przyjrzeć mu się bliżej. Produkt występuje w dwóch wariantach smakowych – wiśniowym oraz brzoskwiniowym. Sprawdź, czy warto włożyć je do koszyka podczas następnych zakupów. Ekspert nie pozostawia złudzeń.

Jaka woda pojawiła się w Lidlu?

Nowością, która pojawiła się w ofercie Lidla jest woda proteinowa Freeway High Protein. Kusi wysoką zawartością białka. Jedna butelka o pojemności 500 milimetrów dostarcza aż 20 gramów tego makroskładnika, czyli mniej więcej tyle samo, co dwa jajka. Jednocześnie nie ma ani grama cukru. Zawiera natomiast dwie substancje słodzące – sukralozę oraz acesulfam K (E950). Obie są dopuszczone do stosowania w żywności, ale budzą sporo kontrowersji wśród ekspertów. Niektóre badania wskazują, że ich nadmierne spożycie może negatywnie wpływać na układ pokarmowy, a zwłaszcza mikrobiotę jelit, i wywoływać wiele przykrych objawów, takich jak na przykład zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha czy wymioty. Niewątpliwym „mankamentem” tej wody jest również jej cena. Za jedną butelkę trzeba zapłacić 6 złotych i 99 groszy.

Czy jest to produkt warty uwagi? I tak i nie. Dostarcza on mało kalorii i 20 g białka, więc istotnie pobudzi syntezę białek mięśniowych u większości osób (pomoże zbudować mięśnie). Skład jednak nie zachwyca. Produkt ten nie syci, nie dostarcza kultur żywych bakterii i zawiera mało wapnia – podsumowuje Krystian Krysa w udostępnionym materiale.

Co wybrać zamiast wody?

Zdaniem eksperta lepszym rozwiązaniem będzie włączenie do codziennej diety skyru, czyli jogurtu islandzkiego. Warto sięgać po naturalne produkty bez dodatku cukru, konserwantów czy wzmacniaczy smaku. Są dobrym źródłem nie tylko białka, ale też mikroelementów ważnych dla prawidłowej pracy organizmu, na przykład wapnia. Można je wykorzystać w kuchni na wiele sposobów, między innymi jako samodzielną przekąskę lub składnik deserów i koktajli.

