Dietetyk kupuje właśnie tę oliwę z Biedronki. Decydują 2 szczegóły na etykiecie

Jaki tłuszcz w Biedronce jest najlepszy? Znany dietetyk Jakub Woźniak udzielił odpowiedzi na to pytanie w jednym z nagrań udostępnionych w sieci. Ma niekwestionowanego faworyta. Wygląda niepozornie, ale rozkłada rywali na łopatki. O jego przewadze nad konkurencją decyduje kilka drobnych, ale ważnych szczegółów. Zobacz, na co dokładnie zwrócić uwagę podczas następnych zakupów.

Ta oliwa z oliwek w Biedronce jest najlepsza zdaniem dietetyka

Ekspert poleca oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia marki Biedronka. (Azeite de Moura DOP). To jego zdaniem jeden z najlepszych tłuszczów, jaki można znaleźć w ofercie znanej sieci. Ekspert przytacza konkretne argumenty na poparcie swojego stanowiska „Po pierwsze, mamy oznaczenie extra vergine. Po drugie, mamy oznaczenie chronionej nazwy pochodzenia. To zwiększa prawdopodobieństwo, że jest to oliwa niezafałszowana z konkretnego miejsca w Europie. A więc mamy większą pewność, że kupujemy to, czego oczekujemy”– podkreśla Jakub Woźniak w udostępnionym materiale.

Wskazany przez specjalistę produkt pochodzi z Portugalii i – jak czytamy na stronie Biedronki – jest pozyskiwana wyłącznie za pomocą środków mechanicznych z następujących oliwek: Cordovil de Serpa, Galega Vulgare, Verdeal i Alentejana. Wyciska się je bez użycia rozpuszczalników czy rafinacji chemicznej. Dzięki temu zachowuje unikalny smak i aromat, a także pełnię wartości odżywczych.

Oliwa z oliwek i jej prozdrowotne właściwości

Oliwa z oliwek – jak zauważa dietetyk – jest bardzo zdrowa. „Zawiera wybitnie dużo jednonienasyconych kwasów tłuszczowych tutaj mamy ich 69 na 100 ml produktu”– zaznacza ekspert. Ten makroskładnik wspiera prawidłową pracę układu krążenia i pomaga utrzymać odpowiedni poziom cholesterolu we krwi. Odgrywa też istotną rolę w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego, na przykład miażdżycy, zawału serca czy udaru mózgu. Polecany tłuszcz to idealny dodatek do sałatek, sosów, a nawet pieczywa.

Czytaj też:

Przypomina masło, ale ma lepszy profil tłuszczów. Dietetyczka kupuje go w BiedronceCzytaj też:

Dietetyczka robi je zamiast batoników. Jedna trufla ma 10 g białka i 90 kcal