Ta przekąska to moje nowe odkrycie. Zastąpiłam nią słodycze, dbam o figurę i mam więcej energii

Znasz to uczucie, gdy nagle dopada cię ochota na coś słodkiego? W takich sytuacjach wiele osób sięga po batoniki, ciastka lub cukierki. Istnieje jednak inne dużo korzystniejsze rozwiązanie. Świetnym, choć niedocenianym zamiennikiem klasycznych słodkich przysmaków są produkty, które jeszcze niedawno były dostępne tylko dla sportowców i podróżników. Dziś coraz częściej pojawiają się w zwykłych marketach i podbijają półki sklepowe, stając się godną konkurencją dla chipsów i czekoladek.

Czym warto zastąpić klasyczne słodycze?

Ciekawą alternatywą dla standardowych słodyczy są liofilizowane owoce, na przykład truskawki, maliny, borówki czy banany. Liofilizacja to nic innego jak suszenie sublimacyjne. Proces ten polega na zamrożeniu owoców, a następnie usunięciu z nich wody w próżni. Dzięki temu zabiegowi zachowują one od 90 do 95 procent pierwotnych składników odżywczych, znacznie więcej niż przy tradycyjnym suszeniu. Nie zawierają dodatku cukru czy środków konserwujących. Dlatego są dobrym zamiennikiem wysokoprzetworzonych batoników, czekoladek czy chipsów. Można po nie sięgać nawet podczas odchudzania.

Dlaczego warto jeść liofilizowane owoce?

Liofilizowane owoce są źródłem błonnika. Sycą i zaspokajają ochotę na słodycze. Jednocześnie hamują nadmierny apetyt. Wspomagają przemianę materii i stabilizują stężenie glukozy we krwi. W rezultacie zapobiegają nagłym napadom głodu i spadkom energii. W dodatku dostarczają sporej dawki antyoksydantów. Związki te spowalniają procesy starzenia, neutralizują stany zapalne i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Wpływają pozytywnie stan, skóry włosów oraz paznokci. Pośrednio wzmacniają też mechanizmy obronne organizmu.

Na co uważać, jedząc liofilizowane owoce?

Choć liofilizowane owoce są zdecydowanie zdrowsze niż klasyczne słodycze, to warto spożywać je z umiarem. Stugramowa porcja takich przekąsek dostarcza czasem nawet 70 gramów cukrów prostych. Nie warto więc przesadzać z ich ilością w codziennej diecie. W przeciwnym razie, zamiast sprzyjać odchudzaniu, przyczynią się do przybierania na wadze. Mogą też zwiększyć ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych będących pokłosiem nadmiernej masy ciała.

Jak wybierać liofilizowane owoce i z czym je łączyć?

W sklepach znajdziemy dziś coraz więcej liofilizowanych owoców. Nie wszystkie produkty zasługują jednak na to, by trafić do koszyka. Jak odróżnić dobre towary od tych kiepskiej jakości? Kluczem jest prosty skład. Najlepiej wybierać owoce w czystej postaci, np. liofilizowane maliny, borówki czy jabłka. Można je dodawać do owsianki, jogurtu, smoothie, a nawet sałatek.

