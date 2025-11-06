Przygotuj ten deser na długi weekend, goście będą zachwyceni! 15 minut pracy, resztę zrobi piekarnik

Podczas zbliżającego się długiego weekendu wielu z nas spodziewa się w domu gości. To doskonała okazja, by przygotować pyszny deser, który umili wspólne chwile. Warto więc wcześniej zaplanować, co dokładnie przyrządzimy. Ja postanowiłam skorzystać z przepisu na smakołyk, który jest jednocześnie pyszny i wspaniale wygląda.

Prosty deser na długi weekend

W tym roku zrobię owoce pod kruszonką. I choć lato już za nami, to wcale nie trzeba rezygnować z tego deseru. Wystarczy użyć mrożonych owoców, które dostaniesz w niemal każdym większym supermarkecie. Ten przysmak jest też naprawdę bardzo prosty w przygotowaniu, dlatego wcale nie potrzebujesz dużego doświadczenia w pieczeniu. Całość tak naprawdę zrobisz w zaledwie kilkanaście minut, a potem pozostaje tylko pieczenie.

Przepis: Brzoskwinie pod kruszonką Uwielbiam ten szybki deser. Moi goście też zawsze się nim zajadają. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 303 w każdej porcji Składniki Owoce: 500 g brzoskwiń

1–2 łyżki cukru

1 łyżeczka cynamonu

1 łyżka mąki ziemniaczanej lub pszennej (żeby owoce nie puściły za dużo soku) Na kruszonkę: 100 g mąki pszennej

70 g masła (zimnego)

50 g cukru (biały lub brązowy)

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotowanie owocówBrzoskwinie umyj, przekrój na pół i usuń pestki. Następnie pokrój na ćwiartki. Możesz je też wcześniej obrać. Wymieszaj je z cukrem, cynamonem i mąką. Przełóż do naczynia żaroodpornego. Robienie kruszonkiDo miski wsyp mąkę, cukier i sól. Dodaj pokrojone na kawałki zimne masło. Rozcieraj palcami lub widelcem, aż powstaną grudki (możesz też dodać płatki migdałowe lub owsiane). PieczeniePosyp owoce kruszonką. Rozgrzej piekarnik do 180°C (góra-dół). Piecz całość przez około 20 minut.

Można też eksperymentować i użyć różnych wariacji owoców. Jeśli nie chcesz wykorzystywać mrożonych owoców, to dobrze sprawdzą się też jabłka, gruszki, śliwki, czyli te, na które teraz jest sezon. Odpowiednie będą też brzoskwinie, ja wybrałam właśnie taki wariant. Ten deser można podawać na ciepło, na przykład z gałką lodów waniliowych, lub na zimno. W każdej odsłonie smakuje naprawdę znakomicie. Łączy on ze sobą dwa przyjemne doznania, czyli słodycz owoców z chrupiącą, maślaną warstwą kruszonki.

Inne pomysły na szybkie desery

Świetnym wyborem są desery bez pieczenia. Wystarczy, że użyjesz kilku prostych i ciekawych patentów. Jako spód doskonale sprawdzą się na przykład pokruszone herbatniki zmieszane z rozpuszczonym masłem. Możesz użyć też biszkoptów lub groszku ptysiowego.

By wyczarować coś pysznego, wcale nie musisz się silić na przygotowywanie czasochłonnych deserów. Tak naprawdę czasami wystarczy zmieszać ze sobą kilka podstawowych składników. Świetnym rozwiązaniem jest zrobienie ekspresowego musu czekoladowego. Ciekawym pomysłem jest też przyrządzenie gofrów z dodatkiem bitej śmietany i świeżych owoców. Jeśli naprawdę nie masz czasu, to pamiętaj, że miłym gestem będzie nawet to, gdy usmażysz dla swoich gości pyszne, domowe racuchy.

