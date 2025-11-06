Kiedyś królowała na polskich stołach. Teraz wraca do łask, bo poprawia wyniki krwi i dodaje energii

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu należała do klasyków domowej kuchni. Potem straciła na popularności wyparta przez przysmaki na bazie wieprzowiny. Zniknęła z codziennego menu. Tymczasem powinna do niego wrócić, bo ma wiele cennych właściwości — więcej niż inne rodzaje podrobów. To prawdziwa „skarbnica” witamin i minerałów. Spożywane „z głową” mogą przynieść organizmowi mnóstwo rozmaitych korzyści.

Jakie podroby warto włączyć do diety?

Polecanym produktem są gęsie wątróbki. Gęsia wątróbka jest jednym z najbogatszych naturalnych źródeł witaminy B12, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Stugramowa surowa porcja tych podrobów zawiera około 54 mikrogramów (µg). Tymczasem dzienna zalecana dawka dla osoby dorosłej wynosi, zgodnie ze wskazaniami Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, 2,4 µg. Oznacza to, że już niewielka ilość wątróbki pokrywa 100 procent dobowego zapotrzebowania na wskazaną witaminę.

Wspomniany przysmak dostarcza też sporych ilości żelaza hemowego – około 30,5 mg na 100 gramów produktu. To przeszło trzykrotność dziennej normy dla mężczyzn i około 160 procent zalecanego dobowego spożycia dla kobiet w wieku rozrodczym. Co ważne, żelazo hemowe jest lepiej przyswajane przez organizm niż niehemowe (pochodzące z roślin).

Na tym jednak nie koniec. W wątróbkach z gęsi znaleźć można również wiele innych cennych związków, między innymi witaminę A, cynk, selen, cholinę czy fosfor. W dodatku obfituje w białko, które jest jednym z podstawowych materiałów budulcowych ludzkiego organizmu. Odgrywa też ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego. Usprawnia przemianę materii i zapewnia długie uczucie sytości, dzięki czemu hamuje nadmierne łaknienie. Przeprowadzone badania dowodzą, że białko ma najwyższy wskaźnik TEF (skrót ten pochodzi od angielskich słów thermic effect of food i można go przetłumaczyć jako efekt termiczny pożywienia). Trawienie tego makroskładnika wiąże się z większym wydatkiem energetycznym ze strony organizmu i szybszym spalaniem kalorii.

Jedz gęsie wątróbki z umiarem

Gęsia wątróbka to „bomba” wartości odżywczych. Już niewielka jej porcja wystarczy, by pokryć dzienne zapotrzebowanie na wiele składników i mikroelementów. Dlatego nie należy przesadzać z jej ilością. Trzeba pamiętać, że zarówno niedobór, jak i nadmiar witamin oraz mikroelementów w diecie może szkodzić organizmowi. Ważne, by zachować umiar i zdrowy rozsądek.

Pamiętaj też, że wątróbki z gęsi, podobnie jak inne podroby, zawierają puryny, które mogą sprzyjać występowaniu dny moczanowej oraz kamicy nerkowej. Osoby, które zmagają się z tymi schorzeniami powinny raczej unikać spożywania wskazanych produktów.

Czytaj też:

Znalazłam w notatniku mamy najlepszy przepis na surówkę z kapusty pekińskiej. Teraz robię ją do każdego obiaduCzytaj też:

Ta bułka z Biedronki to złoto dla jelit i sylwetki. Dietetyk zdradza, dlaczego warto jeść ją codziennie