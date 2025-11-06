Z ziemniaków robię te chrupiące kuleczki. Smakują lepiej niż placki i znikają z talerza w chwilę

Placki ziemniaczane są jednym z najbardziej lubianych dań w naszym kraju. Wynika to z tego, że jest ono dość tanie i łatwo je przygotować. Nie tylko nie wymaga to dużo pracy, ale też czasu. Co więcej, to idealny dodatek do innych potraw. Można je podawać na przykład z gulaszem, ale też ze śmietaną czy cukrem w wersji słodkiej.

Kuleczki zamiast placków ziemniaczanych

I choć placki ziemniaczane są pyszne, to ja znalazłam sposób na jeszcze smaczniejsze przyrządzenie ziemniaków. Dietetyk Dominika Hatala opublikowała przepis na ziemniaczane kuleczki z Air Fryera. Jeśli nie masz tego urządzenia, to możesz też użyć po prostu piekarnika.

Przepis: Kuleczki ziemniaczane Te kuleczki smakują naprawdę obłędnie, musisz spróbować. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 320 w każdej porcji Składniki 400–500 g ugotowanych i ostudzonych ziemniaków

1 łyżeczka czosnku granulowanego

1 łyżeczka wędzonej papryki słodkiej

szczypta soli

szczypta pieprzu

2 łyżeczki skrobi ziemniaczanej

10 ml oliwy (do skropienia przed pieczeniem) Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówZiemniaki ugotuj do miękkości, następnie ostudź i przełóż do miski. Rozgnieć je dokładnie widelcem, aż uzyskasz gładką masę. Mieszanie składnikówDodaj przyprawy: sól, pieprz, czosnek granulowany, paprykę wędzoną oraz skrobię ziemniaczaną. Dokładnie wymieszaj masę, po czym uformuj małe kuleczki. Pieczenie kuleczekPrzełóż je do kosza frytkownicy beztłuszczowej (lub na blachę z papierem do pieczenia). Skrop oliwą i piecz w 180°C przez około 20 minut.

Takie kuleczki wychodzą cudownie chrupiące i z pewnością zasmakują całej rodzinie. Jest to też świetna alternatywa dla frytek, które po jakimś czasie mogą się już znudzić.

Co jeszcze można przygotować z ziemniaków?

Z ziemniaków bez trudu przyrządzisz wiele naprawdę pysznych dań. Choć najbardziej znanym klasykiem są po prostu gotowane ziemniaki jako dodatek do obiadu, to wcale nie musisz ograniczać się jedynie do nich. Warto sięgnąć po nieco zapomniane już przepisy na kluski śląskie czy kopytka, które jeszcze kilkanaście lat temu były przygotowywane o wiele częściej niż dzisiaj. Ciekawym pomysłem jest też zrobienie babki ziemniaczanej. Z kolei pieczone ziemniaki, przyprawione ziołami, będą świetną przekąską lub dodatkiem do mięs.

Osobiście jestem też wielką fanką różnych zapiekanek z ziemniaków, ponieważ są wielkim polem do kulinarnych eksperymentów. Ich podstawą są oczywiście ziemniaki – mogą być surowe, pokrojone w plastry, lub ugotowane. Jako dodatki świetnie sprawdzą się cebula, boczek, kiełbasa, mięso mielone, ale też różne warzywa. Możesz spróbować przyrządzić też zapiekankę z przepisu Ewy Wachowicz. Zobaczysz, że każdy będzie się zajadać i poprosi o dokładkę.

