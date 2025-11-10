Męczą cię wzdęcia i niestrawność? Dietetyczka poleca składnik, który działa jak balsam na jelita

Dbanie o jelita jest ważne, ponieważ to właśnie one odgrywają kluczową rolę w naszym zdrowiu. Nie chodzi tylko o trawienie, ale również o wchłanianie składników odżywczych. Ich kondycja przekłada się także na odporność naszego organizmu. Zaburzenia pracy jelit mogą prowadzić również do obniżenia nastroju czy zmęczenia.

Kluczowy składnik dla naszych jelit

Dietetyczka dr Hanna Stolińska w opublikowanym nagraniu na swoim kanale na YouTube zauważyła, że niezwykle ważnym składnikiem dla naszych jelit jest maślan sodu. To krótkołańcuchowy kwas tłuszczowy produkowany przez bakterie w jelitach, szczególnie z rozkładu błonnika.

Przy problemach jelitowych i zbyt małej ilości bakterii produkcja maślanu jest zaburzona. Pogorszenie stanu jelit, spadek odporności, zaburzenia nastroju to błędne koło – wyjaśniła ekspertka.

Dodała, że niektóre badania pokazują, iż maślan sodu może także sprzyjać podkręcaniu metabolizmu, zmniejszeniu ilości tkanki tłuszczowej i pomagać przy stosowaniu diet wysokotłuszczowych.

Inne właściwości maślanu sodu

Jak wyjaśniła ekspertka, maślan sodu może mieć również wpływ na nasz organizm poza samym układem trawiennym. Mianowicie działa przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, moduluje układ odpornościowy, a dodatkowo może działać pozytywnie na oś jelito–mózg. Przyczynia się także do uszczelnienia bariery jelitowej, co zapobiega przenikaniu szkodliwych substancji.

Wskazaniem do suplementacji maślanu sodu jest między innymi zespół jelita drażliwego (IBS), nieswoiste choroby zapalne jelit, ale to nie wszystko. Jest ona zalecana również w przypadku zaburzeń mikrobioty jelitowej, na przykład po antybiotykoterapii, a także przy przewlekłych zaparciach, wzdęciach, niestrawności czy bólach brzucha. Stosuje się go również w celu uzupełnienia diety ubogiej w błonnik pokarmowy lub w stanach zapalnych jelit (na przykład po radioterapii czy chemioterapii).

