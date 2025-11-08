To najgorsza przekąska dla dzieci i seniorów. Eksperci mówią jasno: szkodzi jelitom i odporności

Polacy kochają różnego rodzaju przegryzki. Nic dziwnego. Są łatwo dostępne, nie wymagają gotowania i pozwalają szybko zaspokoić głód. W sezonie jesienno-zimowym szczególną popularnością cieszą się suszone owoce, a zwłaszcza żurawina. Uchodzi za naturalne wsparcie odporności i trawienia. Seniorzy sięgają po tę przekąskę z myślą o jelitach. Dzieci dostają ją jako „zdrowszą” alternatywę dla klasycznych słodyczy. Mało kto jednak wie, że ta przekąska może przynieść organizmowi więcej szkody niż pożytku.

Dlaczego suszona żurawina może szkodzić zdrowiu?

Suszona żurawina, jaką zwykle można znaleźć w sklepach czy supermarketach, niestety należy do wyrobów wysokoprzetworzonych. Sam proces suszenia nie jest szkodliwy. Problem leży gdzie indziej. Producenci często dosładzają owoce. W efekcie z naturalnie kwaśnej przekąski robią deser.

Czasami cukier ten stanowi niemal połowę całkowitej masy produktu. W rezultacie w 100 gramach takiej dosładzanej żurawiny może być obecne aż 70 gramów cukru, co jest rekordową ilością wśród suszonych owoców – podkreśla dietetyk Bartek Kulczyński w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Włączanie do jadłospisu takiej dosładzanej suszonej żurawiny, zwłaszcza w dużych ilościach, może więc doprowadzić do gwałtownych wahań stężenia glukozy we krwi. To bardzo niebezpieczne zjawisko, które bardzo źle wpływa na organizm, zwłaszcza seniorów i dzieci. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) podkreśla, że „spożycie cukrów dodanych i wolnych powinno być tak niskie, jak to możliwe, w kontekście diety zapewniającej odpowiednią wartość odżywczą”. Podobne zalecenie wydaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Zaleca, by wolne cukry stanowiły mniej niż 5-10 procent źródeł energii w ciągu dnia.

Jak dosładzana suszona żurawina szkodzi dzieciom i seniorom?

Przeprowadzone badania dowodzą, że nadmiar cukru w diecie zmienia skład mikrobioty i może sprzyjać rozwojowi stanów zapalnych. To istotne, bo właśnie jelita odpowiadają za około 70 procent odporności organizmu, a zaburzenia równowagi bakteryjnej osłabiają naturalne mechanizmy obronne, szczególnie u osób starszych i dzieci. W dodatku spożywanie zbyt dużych ilości cukru znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób. Mowa tu nie tylko o cukrzycy typu drugiego, ale też miażdżycy, zawale czy udarze mózgu.

