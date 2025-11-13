Masło w Lidlu za 3,95 zł kusi tłumy. Do koszyka dorzuć jajka, mleko i łososia, póki jest okazja

Listopadowe święta z pewnością trochę nadszarpnęły budżet każdego z nas. Warto więc teraz podejść do zakupów spożywczych z dużą rozwagą. Nie chodzi tylko o to, by nie kupować nadmiaru jedzenia, ale również, żeby robić zakupy podczas różnego rodzaju promocji. To naprawdę świetny sposób na oszczędzanie.

Tanie masło w Lidlu

W Lidlu masło ekstra 83% marki „Pilos” dostaniesz w świetnej cenie. Ta promocja trwa jednak tylko od 14 do 15 listopada, a więc od piątku do soboty. Czasu jest naprawdę niewiele, dlatego na zakupy najlepiej wybrać się jak najwcześniej, zanim produkt zostanie wykupiony. Po aktywowaniu aplikacji i zeskanowaniu kuponu to masło dostaniesz aż o 47 procent taniej. Oznacza to, że kostkę tego smarowidła nabędziesz za jedyne 3,95 zł zamiast 7,49 zł. Warunkiem jest jednak zakup trzech sztuk masła. Limit to trzy opakowania na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

Pamiętaj, że masło można mrozić, a więc nawet jeśli teraz nie uda ci się wykorzystać całego zapasu, to z pewnością przyda się przed świętami Bożego Narodzenia do różnych wypieków.

Co jeszcze kupić w Lidlu?

Poza masłem w Lidlu warto kupić bardzo zdrową rybę, jaką jest łosoś. Jego również nabędziesz teraz w ramach bardzo atrakcyjnej oferty. Dokładnie chodzi o łososia norweskiego marki „Nautica” (w plastrach i wędzonego na zimno). Przy zakupie dwóch sztuk za każdą z nich zapłacisz jedynie 9,49 zł zamiast 12,99 zł. Po zeskanowaniu aplikacji kupisz więc tę rybę o 26 procent taniej niż zwykle. Obowiązuje jednak limit czterech opakowań.

W dobrej cenie dostaniesz także „mleko świeże od rolnika” marki „Pilos”. Kupisz je o 30 procent taniej w porównaniu z ceną bez rabatu. Oznacza to, że ten produkt będzie kosztował 3,49 zł zamiast 4,99 zł. Opłaci się także kupić świeże jaja ściółkowe (wielkość M lub L, klasa A) marki „Złota Nioska”. Przy zakupie dwóch sztuk dostaniesz je o 25 procent taniej niż normalnie. Wszystkie powyższe promocje obowiązują od 13 do 15 listopada.

Czytaj też:

Nie w Lidlu ani w Biedronce. Dietetyczka znalazła chipsy, które możesz chrupać bez wyrzutów sumieniaCzytaj też:

Dietetyczka ujawnia 4 produkty, które powinnaś mieć w kuchni. Jedz je codziennie, a zyskasz energię i mocne serce