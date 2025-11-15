Polskie, tanie i zaskakująco zdrowe. Seniorzy powinni jeść je codziennie dla zdrowego serca i odporności

Polacy mają te owoce na wyciągnięcie ręki, ale wiele osób pomija je w codziennym menu. Tymczasem to właśnie one coraz częściej pojawiają się w analizach naukowców, którzy badają kwestie długowieczności czy zdrowego starzenia się organizmu. Zamiast szukać drogich superfoods sprowadzanych z innych krajów, warto zwrócić większą uwagę na polską superżywność. Jest tania, łatwodostępna i realnie wspiera prawidłową pracę organizmu. Zobacz, co warto włączyć do jadłospisu po sześćdziesiątym roku życia.

Jakie owoce seniorzy powinni włączyć do diety?

Eksperci zalecają, by regularnie sięgać po jabłka. Badania pokazują, że spożywanie tych owoców wiąże się z obniżeniem poziomu glukozy we krwi. Działanie hipoglikemizujące wykazują zawarte w nich kwasy, a także polifenole i błonnik. Zwiększenie udziału tego składnika w posiłkach sprzyja, jak zaznaczają ekspertki z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ustabilizowaniu stężenia cukru w organizmie. Aneta Starzec, Danuta Raj i Izabela Fecka zawarły swoje spostrzeżenia w artykule pod tytułem „Właściwości prozdrowotne owoców jabłoni domowej w świetle najnowszych badań naukowych (Malus × domestica Borkh.)”. Specjalistki zwracają w nim uwagę również na inne cenne korzyści płynące z jedzenia owoców jabłoni:

Sugeruje się, że jabłka i ich przetwory wpływają pozytywnie na obniżenie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. Wymieniony efekt prozdrowotny jest wynikiem działania związków biologicznie czynnych związanych z obniżaniem stężenia cholesterolu w surowicy krwi oraz ochroną lipidów przed utlenianiem. Działania te przypisuje się zarówno związkom polifenolowym, jak i składnikom błonnika pokarmowego – czytamy w opracowaniu.

Przeprowadzone analizy wskazują na istnienie bardzo ciekawej zależności – spożywanie co najmniej jednego jabłka dziennie redukuje ryzyko rozwoju choroby wieńcowej, nawet o ponad 40 procent. Okazuje się też, że włączenie tych przysmaków do jadłospisu może realnie wesprzeć pracę układu pokarmowego. „Wstępne badania wykazują także, że jabłka oraz składniki w nich zawarte skuteczne hamują wzrost Helicobacer pylori w środowisku in vitro, co może sugerować ich potencjalny udział w zapobieganiu chorobie wrzodowej” – podkreślają ekspertki w cytowanym materiale.

Jakie jabłka mają najwięcej cennych właściwości?

Poszczególne odmiany jabłek różnią się między sobą, jeśli chodzi zawartość antyoksydantów. Dowiedli tego naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Ewa Rembiałkowska, Ewelina Hallmann, Lech Kaproń oraz Anna Rusaczonek. Podzielili się poczynionymi obserwacjami w artykule pod tytułem zatytułowanym „Ocena wartości przeciwutleniającej oraz zawartości związków bioaktywnych w kremogenach wykonanych z owoców starych i nowych odmian jabłoni”:

Kremogen [mus – przyp. red] wytworzony z jabłek starych odmian charakteryzował się wyższą zawartością związków biologicznie czynnych (polifenoli ogółem, w tym flawonoli oraz witaminy C). Kremogeny przygotowane z jabłek starych odmian mogą stanowić cenne prozdrowotne uzupełnienie codziennej diety – czytamy w artykule.

