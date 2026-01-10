Ciągłe napięcie, gonitwa myśli i brak spokoju? Ekspertka zdradza 5 produktów, które naturalnie wyciszają

W dzisiejszych czasach stres i niepokój są częstymi problemami wielu osób. Tempo życia, presja zawodowa i niepewność związana z przyszłością sprawiają, że dużo ludzi odczuwa ciągłe napięcie. Warto w takiej sytuacji postawić na naturalne sposoby, które pomogą nam sobie z tym poradzić, zanim sięgniemy po farmakologię.

Te produkty łagodzą stres

Dietetyk Olga Makiewicz podzieliła się ze swoimi obserwatorami na Instagramie propozycjami produktów, które sprawią, że nasz organizm się wyciszy, a napięcie powoli zniknie. Pamiętaj jednak, że w tej sytuacji kluczem do sukcesu jest systematyczność. Borówki to pierwszy produkt, który poleca ekspertka od zdrowego odżywiania.

Są bogate w antyoksydanty, wspierają produkcję serotoniny i chronią mózg przed stresem – wyjaśniła ekspertka.

Możesz dodać je do owsianki, jogurtu, posypać nimi omlet w wersji „na słodko”, ozdobić naleśniki albo wzbogacić smoothie. To również świetna przekąska spożywana solo.

Warto sięgnąć także po łososia, który jest źródłem kwasów omega-3. Obniżają one kortyzol i zmniejszają stany zapalne w mózgu. Specjalistka radzi też jeść jogurty. Te produkty są bogate w naturalne probiotyki, które wspierają oś jelita–mózg i redukują lęk. Znajdzie się też coś dla miłośników słodyczy. Chodzi o gorzką czekoladę, która stymuluje wydzielanie endorfin i zawiera magnez, który działa wyciszająco.

Co pić na uspokojenie?

Z kolei z napojów dobrym wyborem będzie rumianek. Od lat uznawany jest on za naturalny sposób łagodzący napięcie.

Działa uspokajająco dzięki apigeninie, która wpływa na receptory GABA – wyjaśniła specjalistka.

Receptory GABA w mózgu odpowiadają za hamowanie nadmiernej aktywności neuronów. To z kolei przekłada się na uczucie spokoju i relaksu. Dodatkowo taki napar wspomaga trawienie i łagodzi dolegliwości żołądkowe, które często towarzyszą nam, gdy się stresujemy. Rumianek pij 30 minut przed snem – wtedy też łatwiej i spokojniej zaśniesz.

Produkty te wspierają wyciszanie stanów niepokoju, ale nie zastąpią wizyty u specjalisty. Jeśli miewasz takie stany udaj się do psychiatry – dodała dietetyczka.

