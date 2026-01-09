Polacy zajadali się tym zdrowym słodyczem w  PRL-u. Mało kto wie, jak naprawdę działa na organizm

W realiach PRL-u chałwa była czymś pomiędzy rarytasem a kompromisem. Gdy brakowało czekolady, importowanych słodyczy czy nawet zwykłych batonów urastała do rangi luksusowego deseru. W czasach „żelaznej kurtyny” niewiele osób zdawało sobie sprawę z tego, ile cennych wartości można w niej znaleźć. Dziś też jest niedoceniania. Często przegrywa w „pojedynku” o uznanie z innymi sklepowymi smakołykami. A szkoda, bo ma naprawdę wiele do zaoferowania. Poznaj jej cenne właściwości.

Jakie właściwości ma chałwa sezamowa?

O właściwościach chałwy sezamowej wspomina w jednym z artykułów opublikowanych w sieci dietetyczka kliniczna Małgorzata Zawieja. Ekspertka zauważa, że przysmak ten obfituje w mikroelementy. „Są to składniki takie jak: fosfor, magnez, sód, wapń (w większym stężeniu niż w mleku krowim) oraz dobrze przyswajalne żelazo” – czytamy w artykule „Czy chałwa sezamowa jest faktycznie zdrowa?”. Sezamowy słodycz dostarcza też sporych ilości witamin z grupy B. Odgrywają one ważną rolę we właściwym funkcjonowaniu układu nerwowego. Wzmagają koncentrację i ułatwiają zapamiętywanie. Wspomagają też mechanizmy obronne organizmu oraz przepływ krwi.

Swoim działaniem przyczyniają się do wzmacniania ścian naczyń krwionośnych, a także wspomagają metabolizm i prawidłową pracę układu oddechowego – czytamy w cytowanym artykule.

Z kolei dietetyczka Paulina Styś-Nowak zwraca uwagę na inną, niedocenianą zaletę chałwy, a mianowicie wysoki potencjał antyoksydacyjny. Produkt, dzięki obecności lignanów, miedzi oraz witaminy E, zwalcza wolne rodniki, spowalnia procesy starzenia, redukuje stany zapalne i chroni komórki przed uszkodzeniem. Wpływa też pozytywnie na stan włosów, skóry i paznokci.

Na co uważać, jedząc chałwę?

Chałwa ma wiele cennych właściwości. Nie należy jednak zapominać, że dostarcza również sporej dawki cukrów prostych, a ich nadmiar w diecie nie sprzyja zdrowiu. Wręcz przeciwnie – sprzyja występowaniu wielu groźnych chorób, takich jak na przykład cukrzyca typu drugiego czy otyłość. Dlatego nie powinna gościć w jadłospisie zbyt często. Najlepiej sięgać po produkty z jak najkrótszym i jak najprostszym składem. Najzdrowszą opcją będzie domowa chałwa przygotowana na bazie naturalnych surowców.

