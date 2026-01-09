Chcesz obniżyć cukier? Ten produkt działa lepiej niż myślisz, wystarczy 120 g dziennie

Obniżenie poziomu cukru w diecie to jeden z ważnych kroków, jakie można podjąć w trosce o swoje zdrowie. Nadmiar cukru prowadzi do cukrzycy typu 2 czy insulinooporności. Najprostszym sposobem jest ograniczenie cukrów prostych i dodanych w diecie. Dobrą metodą jest jednak też sięganie po naturalne produkty, które obniżają cukier w organizmie.

Te warzywa obniżają cukier

Warzywa liściaste, takie jak sałata, jarmuż, szpinak czy rukola, są nie tylko ciekawym urozmaiceniem kanapek czy elementem pysznych sałatek, ale też produktami, które pozytywnie wpływają na poziom cukru we krwi. Mówi o tym między innymi metaanaliza opublikowana w „British Medical Journal”. Eksperci przeprowadzili przegląd sześciu badań obserwacyjnych, w których wzięło udział łącznie ponad 220 000 osób. Wykazano, że około 120 g zielonych warzyw liściastych dziennie wiąże się z 14 procent niższym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2.

Wynika to z tego, że te produkty zawierają pokaźną ilość magnezu, który poprawia wrażliwość na insulinę. Dodatkowo są też bogate w antyoksydanty, które redukują stres oksydacyjny w komórkach.

Dlaczego jeszcze warto jeść warzywa liściaste?

Dietetyk Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu szczególnie poleca jarmuż, który jest bardzo niedocenianym produktem w naszej diecie i wspiera funkcjonowanie całego organizmu.

Obfituje on w wiele kluczowych składników. Dla przykładu zaledwie dwie garści świeżych liści jarmużu dostarczają aż 200 procent dziennego zapotrzebowania na witaminę K1. Jest to składnik, który zapewnia prawidłowe krzepnięcie krwi – powiedział specjalista.

Ta witamina wzmacnia również nasze kości. Jarmuż jest także bardzo dobrym źródłem wapnia. W dwóch garściach liści jest około 100 mg wapnia, co zdaniem eksperta jest naprawdę dobrym wynikiem.

I co ważne, badania pokazały, że wapń z jarmużu wchłania się lepiej niż ten z mleka – skwitował dietetyk.

Czytaj też:

Polacy omijają ją szerokim łukiem, a dietetycy chwalą. Ta ryba ma mało kalorii i dużo białkaCzytaj też:

Dietetyk w Biedronce wybiera tylko tę wędlinę. Większość Polaków ją omija