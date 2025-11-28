Rezygnuję z karpia na Wigilię. Ta ryba ma mniej ości i lepsze wartości, a Polacy prawie jej nie znają

Muszę przyznać, że nigdy nie przepadałam za karpiem. Jest pyszny, ale ilość ości, jaką może się pochwalić skutecznie zniechęcała mnie do konsumpcji. Na szczęście w tym roku nie będę odmawiać sobie zjedzenia dobrej ryby. Nie przekonałam się do osławionego wigilijnego przysmaku. Znalazłam inne rozwiązanie – wymienię go na coś znacznie lepszego. Przejrzałam ostatnio bazę różnych badań i dokonałam ciekawego odkrycia. Okazuje się, że karp ma poważną konkurencję. Inna ryba ma mniej ości i lepszy profil odżywczy. Sprawdź, czy ją znasz. Wielu Polaków nawet o niej nie słyszało.

Co zjeść zamiast karpia na Wigilii?

W tym roku na moim stole zagości pstrąg tęczowy. Analizy przeprowadzone przez polskich naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Piotra Skałeckiego, Mariusza Florka, Annę Litwińczuk, Agnieszkę Staszowską oraz Agnieszkę Kaliniak – wykazały, że mięso tej ryby zawiera więcej białka i mniej wody niż karp. Z kolei w pracy Joanny Łuczyńskiej, Elżbieta Tońskiej i Zbigniewa Borejszo pod tytułem „Zawartość makro- i mikroelementów oraz kwasów tłuszczowych w mięśniach łososia (Salmo Salar L.), pstrąga tęczowego (Oncorhynchus Mykiss Walb.)i karpia (Cyprinus Carpio L.)” czytamy:

Najwyższą zawartość n-3 polienowych kwasów tłuszczowych i kwasu DHA zaobserwowano w lipidach mięśni pstrąga. Ryby te obok łososia okazały się również bogatym źródłem kwasu EPA.

Naukowcy zwracają uwagę, że mięso pstrąga zawiera wyjątkowo dużo kwasów omega-3, czyli tłuszczów, których nasz organizm bardzo potrzebuje, ale nie jest ich w stanie wytworzyć. Chodzi przede wszystkim o dwa najcenniejsze związki, czyli EPA i DHA. Pierwszy z nich pomaga redukować stany zapalne, które rozwijają się latami m.in. przy złej diecie, otyłości czy przewlekłym stresie. Z kolei kwasy DHA wpływają pozytywnie na pracę mózgu i narządu wzroku. Gdy w diecie zaczyna ich brakować, pojawiają się problemy z pamięcią i koncentracją, wahania nastrojów, a także zaburzenia widzenia.

Co jeszcze przemawia za wyborem pstrąga tęczowego?

Pstrąg tęczowy ma zdecydowanie mniej ości niż karp. Należy do rodziny łososiowatych więc cechuje go prosty, jednorzędowy układ ości międzymięśniowych. Nie jest ich dużo i łatwo można je zauważyć gołym okiem. Natomiast karp to przedstawiciel rodziny karpiowatych. Znakiem rozpoznawczym tej grupy ryb jest bardzo gęsta i rozgałęziona sieć mikroości, które układają się w kilku warstwach i rozchodzą wachlarzowo w mięśniach.

Czytaj też:

Mała zmiana, a śledzie wychodzą mi jak delicje. Kąpię je w płynie, którego nikt się nie spodziewaCzytaj też:

Ani szynka, ani ser. Do kanapek zrób to smarowidło. Nie uwierzysz, jak genialnie smakuje