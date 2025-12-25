Jedzą go stulatkowie z Okinawy. Ten niepozorny owoc nazywają owocem długowieczności

Dieta stulatków z Okinawy bazuje na prostej i naturalnej żywności. Dominują w niej ryby, produkty pełnoziarniste oraz warzywa. Ważną rolę w codziennym jadłospisie Japończyków odgrywają również pewne niepozorne cytrusy określane często mianem kwaśnych mandarynek. Te owoce noszą nazwę shikuwasa. Uprawia się je głównie w Kraju Kwitnącej Wiśni. Ich znakiem rozpoznawczym jest cienka, zielona skórka, która w miarę dojrzewania przysmaków, nabiera pomarańczowego koloru. Są niewielkie, ale kryją mnóstwo cennych właściwości.

Shikuwasa jako „owoc długowieczności”

Shikuwasa nie bez powodu zyskała miano owocu długowieczności — choć nie należy przypisywać jej cudownych właściwości. Owoc ten dostarcza wielu antyoksydantów. Zawiera między innymi nobiletynę i tangeretynę, witaminę C, flawonoidy i kwasy fenolowe. Związki te odpowiadają między innymi za spowalnianie procesów starzenia, redukowanie stanów zapalnych, wymiatanie wolnych rodników z organizmu oraz ochronę komórek przed uszkodzeniami. Co więcej, wspierają regenerację tkanek. Pośrednio przyczyniają się też do obniżenia poziomu „złego cholesterolu” i stężenia glukozy we krwi. W rezultacie minimalizują ryzyko wystąpienia wielu schorzeń, które skracają życie i wpływają negatywnie na jego jakość. Mowa tu między innymi o miażdżycy, cukrzycy typu drugiego, nadciśnieniu tętniczym czy zawale serca.

Warto podkreślić, że shikuwasa sama w sobie nie zapewnia długowieczności. Obecne w niej związki wpierają jednak mechanizmy zdrowego starzenia się. Pomagają ograniczyć stres oksydacyjny. Wspomniane działanie uznaje się natomiast za jeden z fundamentalnych czynników poprawiających kondycję poszczególnych narządów, co z kolei przekłada się na dłuższe życie.

Jak wykorzystać shikuwasę w kuchni?

Shikuwasa łączy w sobie różne nuty smakowe – poczynając od kwasowości, a na lekkiej słodyczy kończąc. Na ogół jest dość cierpka. Dlatego rzadko jest spożywana jako samodzielna przekąska. Wykorzystuje się ją przede wszystkim do robienia soków i syropów. Jest też popularnym składnikiem sosów, marynat oraz sałatek. W Polsce sok z shikuwasy można kupić za pośrednictwem platform i sklepów internetowych. Niestety produkt ten jest dość drogi. Butelka o pojemności 500 mililitrów to wydatek rzędu 500 złotych.

