„Złote śledzie” Bosackiej zrobię na Wigilię, Nowy Rok i Trzech Króli. Są tak dobre, że raz to za mało

Śledzie można przyrządzić na wiele różnych sposobów. Zazwyczaj stawiałam na klasykę, czyli ryby w śmietanie, occie lub oleju. Jednak w tym roku postanowiłam coś zmienić i zaskoczyć gości. Gdy szukałam inspiracji w sieci, natrafiłam na przepis udostępniony przez Katarzynę Bosacką i pomyślałam, że spróbuję. Nie czekałam z tym do Wigilii. By uniknąć przykrych niespodzianek, przeprowadziłam „próbę” i zrobiłam je znacznie wcześniej. W końcu musiałam wiedzieć, jak smakują, zanim uraczę nimi rodzinę i gości. Chciałam się zabezpieczyć na wypadek, gdyby okazały się kulinarnym niewypałem. Mogę ci powiedzieć jedno – są obłędne. Już wiem, że zagoszczą w moim menu na stałe i będę do nich wracać nie tylko przy okazji Świąt Bożego Narodzenia. To świetna przekąska na Sylwestra, Nowy Rok, Trzech Króli i każde spotkanie w rodzinnym gronie.
Jak zrobić „złote śledzie” Katarzyny Bosackiej?
Ich sekretem jest sos stworzony na bazie jogurtu naturalnego. Wyjątkowy charakter nadaje mu pewien znany, ale rzadko stosowany dodatek – przyprawa curry. To tak naprawdę mieszanka różnych składników, popularna zwłaszcza w kuchni indyjskiej. Znajdziemy w niej między innymi, kurkumę, kolendrę, kumin rzymski, imbir, chili, pieprz czy goździki. Sprawia, że potrawy zyskują wyrazisty, intensywny i lekko pikantny smak.
Przepis: Śledzie Katarzyny Bosackiej
To świetna przekąska nie tylko od święta, ale i na co dzień
- Kategoria
- Przekąska
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 20 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 295 w każdej porcji
Składniki
- 400 g śledzi wymoczonych w mleku
- 12 łyżek gęstego jogurtu naturalnego
- 1 cebula
- 29 g suszonej żurawiny
- 2 łyżki curry
- 2 łyżki majonezu
- szczypta cukru
Sposób przygotowania
- Szykowanie składnikówObierz posiekaj drobno cebulę. Osusz śledzie z nadmiaru płynu i pokrój je na kawałki.
- Robienie śledziPrzygotuj dwa naczynia. Do pierwszego wrzuć żurawinę i wymieszaj ją z dwoma łyżkami jogurtu naturalnego. Odstaw na 5-10 minut. Do drugiego naczynia wrzuć pokrojone śledzie i posiekaną cebulę. Dodaj do nich majonez, jogurt z żurawiną, pozostały nabiał i pozostałe składniki. Wymieszaj dokładnie całość.
Dlaczego warto włączyć curry do jadłospisu?
Curry nie tylko wzbogaca smak potraw. Ma wiele cennych właściwości. Przyprawy zawarte w tej mieszance dostarczają organizmowi sporej dawki antyoksydantów. Związki te pełnią w organizmie wiele ważnych funkcji. Spowalniają procesy starzenia, redukują stany zapalne i chronią komórki przed uszkodzeniem. Przyczyniają się też do obniżenia stężenia glukozy czy poziomu cholesterolu we krwi. W efekcie zmniejszają ryzyko rozwoju wielu różnych chorób. Wzmacniają też odporność i usprawniają pracę układu pokarmowego.
Czytaj też:
Babcie wiedziały, co robią. Ten zapomniany wigilijny hit koi jelita jak balsamCzytaj też:
Nie masz czasu na lepienie uszek? Te trzy gotowce z Biedronki ratują Wigilię