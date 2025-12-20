„Złote śledzie” Bosackiej zrobię na Wigilię, Nowy Rok i Trzech Króli. Są tak dobre, że raz to za mało

Śledzie można przyrządzić na wiele różnych sposobów. Zazwyczaj stawiałam na klasykę, czyli ryby w śmietanie, occie lub oleju. Jednak w tym roku postanowiłam coś zmienić i zaskoczyć gości. Gdy szukałam inspiracji w sieci, natrafiłam na przepis udostępniony przez Katarzynę Bosacką i pomyślałam, że spróbuję. Nie czekałam z tym do Wigilii. By uniknąć przykrych niespodzianek, przeprowadziłam „próbę” i zrobiłam je znacznie wcześniej. W końcu musiałam wiedzieć, jak smakują, zanim uraczę nimi rodzinę i gości. Chciałam się zabezpieczyć na wypadek, gdyby okazały się kulinarnym niewypałem. Mogę ci powiedzieć jedno – są obłędne. Już wiem, że zagoszczą w moim menu na stałe i będę do nich wracać nie tylko przy okazji Świąt Bożego Narodzenia. To świetna przekąska na Sylwestra, Nowy Rok, Trzech Króli i każde spotkanie w rodzinnym gronie.

Jak zrobić „złote śledzie” Katarzyny Bosackiej?

Ich sekretem jest sos stworzony na bazie jogurtu naturalnego. Wyjątkowy charakter nadaje mu pewien znany, ale rzadko stosowany dodatek – przyprawa curry. To tak naprawdę mieszanka różnych składników, popularna zwłaszcza w kuchni indyjskiej. Znajdziemy w niej między innymi, kurkumę, kolendrę, kumin rzymski, imbir, chili, pieprz czy goździki. Sprawia, że potrawy zyskują wyrazisty, intensywny i lekko pikantny smak.

Przepis: Śledzie Katarzyny Bosackiej To świetna przekąska nie tylko od święta, ale i na co dzień Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 295 w każdej porcji Składniki 400 g śledzi wymoczonych w mleku

12 łyżek gęstego jogurtu naturalnego

1 cebula

29 g suszonej żurawiny

2 łyżki curry

2 łyżki majonezu

szczypta cukru Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz posiekaj drobno cebulę. Osusz śledzie z nadmiaru płynu i pokrój je na kawałki. Robienie śledziPrzygotuj dwa naczynia. Do pierwszego wrzuć żurawinę i wymieszaj ją z dwoma łyżkami jogurtu naturalnego. Odstaw na 5-10 minut. Do drugiego naczynia wrzuć pokrojone śledzie i posiekaną cebulę. Dodaj do nich majonez, jogurt z żurawiną, pozostały nabiał i pozostałe składniki. Wymieszaj dokładnie całość.

Dlaczego warto włączyć curry do jadłospisu?

Curry nie tylko wzbogaca smak potraw. Ma wiele cennych właściwości. Przyprawy zawarte w tej mieszance dostarczają organizmowi sporej dawki antyoksydantów. Związki te pełnią w organizmie wiele ważnych funkcji. Spowalniają procesy starzenia, redukują stany zapalne i chronią komórki przed uszkodzeniem. Przyczyniają się też do obniżenia stężenia glukozy czy poziomu cholesterolu we krwi. W efekcie zmniejszają ryzyko rozwoju wielu różnych chorób. Wzmacniają też odporność i usprawniają pracę układu pokarmowego.

Czytaj też:

Babcie wiedziały, co robią. Ten zapomniany wigilijny hit koi jelita jak balsamCzytaj też:

Nie masz czasu na lepienie uszek? Te trzy gotowce z Biedronki ratują Wigilię