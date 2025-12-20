Większość omija je w Biedronce. Dietetyczka mówi wprost: to najzdrowsze bułki, jeśli chcesz jeść mądrzej

Wiele osób wychodzi z założenia, że zakup marketowego pieczywa zawsze wiąże się z koniecznością wyboru „mniejszego zła”. Dietetyczka kliniczna Dominika Hatala udowadnia jednak, że w znanych sieciach handlowych można znaleźć pieczywo naprawdę dobrej jakości, które w pełni zasługuje na to, by trafić do codziennego menu. Jest bowiem nie tylko pyszne, ale przede wszystkim zdrowe. Niedawno przeanalizowała ofertę Biedronki i bez wahania wskazała najlepsze bułki. Ma zdecydowanych faworytów.

Jaką bułkę warto kupować w Biedronce?

Dominika Hatala poleca bułkę w 100% z mąki żytniej. Na jej korzyść przemawia – jak zauważa specjalistka – „prosty skład, spora zawartość błonnika oraz niska gramatura”. Jedna sztuka waży tylko 55 gramów i ma 166 kilokalorii. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wskazane pieczywo dostarcza też dużych ilości białka, bo niespełna 10 g w stugramowej porcji. Składnik ten pełni podobne funkcje jak błonnik. Przedłuża uczucie sytości po posiłku, dzięki czemu zapobiega podjadaniu. Jednocześnie usprawnia pracę przewodu pokarmowego. Jego trawienie zmusza organizm do wydatkowania większych ilości energii, co skutkuje szybszym spalaniem kalorii.

Ta bułka ma jeszcze jedną zaletę – niski indeks glikemiczny (IG). Spożycie produktu nie podnosi gwałtownie poziomu glukozy we krwi i nie powoduje nagłego wyrzutu insuliny. W praktyce oznacza to mniejsze ryzyko wystąpienia napadów głodu spowodowanych „skokami” poziomu cukru w organizmie.

Inna polecana bułka z Biedronki

Dobrym wyborem będzie również bułka grahamka. Charakteryzuje się większą zawartością witamin i składników mineralnych niż wiele innych rodzajów pieczywa. Znajdziemy w niej również duże ilości białka oraz błonnika – odpowiednio 11 g i 6,1 g w stugramowej porcji. Jedna sztuka dostarcza 183 kalorii.

Biedronka ma całkiem szeroki wachlarz dobrej jakości pieczywa do wyboru. Pamiętaj, żeby zawsze czytać składy i weryfikować czy wybierane przez Ciebie pieczywo jedynie wygląda na będące dobrej jakości, czy naprawdę takie jest – podsumowuje Dominika Hatala w jednym z materiałów udostępnionych w sieci.

