Ratuje po świątecznym przejedzeniu. Ten tani napój koi żołądek i usuwa wzdęcia

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu osób czas biesiadowania w gronie najbliższych. Niestety beztroskie biesiadowanie przy barszczu, karpiu, makowcu i wielu innych przysmakach często kończy się dolegliwościami gastrycznymi. Spożywanie dużych ilości jedzenia w stosunkowo krótkim czasie sprzyja pojawieniu się wielu przykrych objawów ze strony układu pokarmowego. Mowa tu między innymi o wzdęciach, zaparciach czy mdłościach. Nierzadko towarzyszy im zgaga oraz uczucie pełności. Na szczęście istnieje sposób, by tym wszystkim uporczywym symptomom zaradzić. Wystarczy sięgnąć po prosty napój na bazie taniego i łatwodostępnego składnika.

Co pić, by wspomóc układ pokarmowy?

Polecanym napojem jest napar z imbiru. To prosta, ale niezwykle skuteczna „mikstura”, która uprawnia trawienie. Jej główny składnik – jak sugerują badacze Lemlem Gebremariam Aregawi i Csiki Zoltan w pracy pod tytułem „Ginger's nutritional implication on gastrointestinal health” – może realnie wesprzeć zdrowie układu pokarmowego. Zawarte w nim związki mają bowiem zdolność do zmniejszania stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego w takich schorzeniach jak na przykład zespół jelita drażliwego (IBS), nieswoiste choroby zapalne jelit (IBD), choroba wrzodowa żołądka czy dyspepsja, zwana potocznie niestrawnością. To właśnie ona występuje zwykle po zbyt obfitym lub tłustym posiłku. Eksperci podkreślają jednak, że należy przeprowadzić więcej badań, by potwierdzić przywołane wyżej właściwości imbiru.

Co jeszcze daje picie naparu z imbiru?

Imbir może się również okazać wsparciem w procesie odchudzania. Dowiedziono, że zwiększa uczucie sytości, a w efekcie sprzyja ograniczeniu liczby przyjmowanych kalorii. Naukowcy przypuszczają również, że ten niepozorny korzeń wzmaga wytwarzanie ciepła przez organizm, zwiększa ilość wydatkowanej przez niego energii, a także hamuje wchłanianie tłuszczów w jelitach. Należy jednak podkreślić, że napar z imbiru nie jest żadnym magicznym środkiem odchudzającym. Nie sprawi, że z dnia na dzień „zgubimy” nadprogramowe kilogramy. Może jedynie wspomóc utratę masy ciała. Kluczowe znaczenie ma jednak w tym przypadku zbilansowana dieta i deficyt kaloryczny.

Dietetyk dr Bartek Kulczyński w jednym z artykułów opublikowanych w sieci zwraca również uwagę na inne cenne właściwości imbiru. Produkt ten może – jak wskazuje ekspert – obniżyć ciśnienie tętnicze, stężenie glukozy we krwi oraz poziom „złego cholesterolu”. Tym samym pośrednio minimalizuje ryzyko wstąpienia wielu chorób, między innymi cukrzycy typu drugiego, zawału serca czy udaru mózgu.

Jak zrobić napar z imbiru?

Wystarczy pokroić kawałek umytego i obranego imbiru na plasterki, a następnie zalać je gorącą (ale nie wrzącą wodą) i zaparzać całość pod przykryciem przez 5-10 minut. Do tak przygotowanego napoju można dodać sok z cytryny lub odrobinę miodu. Najlepiej sięgać po niego po posiłku lub jeszcze przed jedzeniem.

Czytaj też:

Polacy nie doceniają tego mięsa, ja podaję je w święta. Lekkie, pyszne i pełne białkaCzytaj też:

„Złote śledzie” Bosackiej zrobię na Wigilię, Nowy Rok i Trzech Króli. Są tak dobre, że raz to za mało