Polacy nie doceniają tego mięsa, ja podaję je w święta. Lekkie, pyszne i pełne białka

Wiele osób nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez mięsa. Stawia wówczas na stole karkówkę lub schab. Skrzętnie pomija inne części wieprzowiny. Nie popełniaj tego błędu i włącz do jadłospisu menu polędwiczki wieprzowe. Idealnie wpisują się w świąteczne menu. Mają mnóstwo zalet, które z pewnością docenisz w tym wyjątkowym czasie.

Dlaczego warto jeść polędwiczki wieprzowe?

Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że polędwiczki to jedna z najzdrowszych części wieprzowiny. Mają niewiele tłuszczu, a jednocześnie obfitują w łatwo przyswajalne i wartościowe białko. Dzięki temu zapewniają długie uczucie sytości, usprawniają przemianę materii i wspomagają regenerację tkanek po wysiłku fizycznym. Jednocześnie są lekkostrawne, więc nie obciążają żołądka i układu pokarmowego. Co więcej, dostarczają wielu cennych składników mineralnych i witamin. Znajdziemy w nich między innymi, żelazo, fosfor, potas, magnez, wapń, a także witaminy z grupy B. Związki te warunkują wiele różnych procesów zachodzących w komórkach. Wspierają pracę mózgu i układu nerwowego. Wspomagają też funkcjonowanie serca oraz naczyń krwionośnych. Wzmacniają odporność. Poprawiają stan włosów, skóry i paznokci.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię – polędwiczki wieprzowe nie wymagają długiej obróbki termicznej ani smażenia w głębokim tłuszczu. Są miękkie, soczyste i delikatne. Doskonale komponują się z wieloma różnymi dodatkami. Możesz je podać w towarzystwie klusek śląskich, gotowanych ziemniaków, kaszy, ryżu, buraczków czy modrej kapusty. To oczywiście tylko kilka z wielu propozycji. Opcji jest mnóstwo. Wszystko zależy od tego, co najbardziej lubisz i jakie produkty masz akurat pod ręką.

O czym pamiętać przy robieniu polędwiczek wieprzowych?

Pamiętaj, że polędwiczki po obróbce termicznej powinny „odpocząć” przez około 15 minut. Jeśli pokroisz je zbyt szybko (na przykład od razu po zdjęciu z patelni) zawarte w nich soki wyciekną na zewnątrz, W efekcie staną się suche i niesmaczne. Smaż mięso na dobrze rozgrzanym tłuszczu. Nie zapominaj o przyprawach. Przysmaki dobrze komponują się między innymi z tymiankiem, rozmarynem, słodką czy ostrą papryką. Jeżeli chcesz, by polędwiczki nabrały ciekawszego smaku i aromatu, możesz je zamarynować (zanim trafią na patelnię czy do piekarnika).

