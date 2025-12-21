Polacy nie doceniają tego mięsa, ja podaję je w święta. Lekkie, pyszne i pełne białka
Udostępnijdodaj Skomentuj
Produkty

Polacy nie doceniają tego mięsa, ja podaję je w święta. Lekkie, pyszne i pełne białka

Dodano: 
Mięso polędwiczki
Mięso polędwiczki Źródło: Freepik
Jest kruche, delikatne i lekkie. Niestety rzadko gości na polskich stołach. Nie cieszy się taką popularnością jak karkówka czy schab, a ma znacznie więcej do zaoferowania. Sprawdź, dlaczego warto po nie sięgać.

Wiele osób nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez mięsa. Stawia wówczas na stole karkówkę lub schab. Skrzętnie pomija inne części wieprzowiny. Nie popełniaj tego błędu i włącz do jadłospisu menu polędwiczki wieprzowe. Idealnie wpisują się w świąteczne menu. Mają mnóstwo zalet, które z pewnością docenisz w tym wyjątkowym czasie.

Dlaczego warto jeść polędwiczki wieprzowe?

Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że polędwiczki to jedna z najzdrowszych części wieprzowiny. Mają niewiele tłuszczu, a jednocześnie obfitują w łatwo przyswajalne i wartościowe białko. Dzięki temu zapewniają długie uczucie sytości, usprawniają przemianę materii i wspomagają regenerację tkanek po wysiłku fizycznym. Jednocześnie są lekkostrawne, więc nie obciążają żołądka i układu pokarmowego. Co więcej, dostarczają wielu cennych składników mineralnych i witamin. Znajdziemy w nich między innymi, żelazo, fosfor, potas, magnez, wapń, a także witaminy z grupy B. Związki te warunkują wiele różnych procesów zachodzących w komórkach. Wspierają pracę mózgu i układu nerwowego. Wspomagają też funkcjonowanie serca oraz naczyń krwionośnych. Wzmacniają odporność. Poprawiają stan włosów, skóry i paznokci.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię – polędwiczki wieprzowe nie wymagają długiej obróbki termicznej ani smażenia w głębokim tłuszczu. Są miękkie, soczyste i delikatne. Doskonale komponują się z wieloma różnymi dodatkami. Możesz je podać w towarzystwie klusek śląskich, gotowanych ziemniaków, kaszy, ryżu, buraczków czy modrej kapusty. To oczywiście tylko kilka z wielu propozycji. Opcji jest mnóstwo. Wszystko zależy od tego, co najbardziej lubisz i jakie produkty masz akurat pod ręką.

O czym pamiętać przy robieniu polędwiczek wieprzowych?

Pamiętaj, że polędwiczki po obróbce termicznej powinny „odpocząć” przez około 15 minut. Jeśli pokroisz je zbyt szybko (na przykład od razu po zdjęciu z patelni) zawarte w nich soki wyciekną na zewnątrz, W efekcie staną się suche i niesmaczne. Smaż mięso na dobrze rozgrzanym tłuszczu. Nie zapominaj o przyprawach. Przysmaki dobrze komponują się między innymi z tymiankiem, rozmarynem, słodką czy ostrą papryką. Jeżeli chcesz, by polędwiczki nabrały ciekawszego smaku i aromatu, możesz je zamarynować (zanim trafią na patelnię czy do piekarnika).

Czytaj też:
Babcie wiedziały, co robią. Ten zapomniany wigilijny hit koi jelita jak balsamCzytaj też:
Tak robię najlepszego karpia na Wigilię. Patent siostry Anastazji daje cudownie chrupiącą skórkę

Opracowała:
Źródło: wszystkoojedzeniu.pl