Zawsze gotowałam ziemniaki źle. Jedna łyżka w garnku sprawia, że są zdrowsze i sycą na dłużej

Ziemniaki są jednym z najczęściej wykorzystywanych produktów w polskiej kuchni. Doskonale sprawdzają się nie tylko jako dodatek do obiadu ale również składnik zapiekanek, sałatek czy placków. Obfitują w wiele cennych wartości odżywczych, a jeden prosty trik może sprawić, że jeszcze lepiej wpłyną na organizm. Wystarczy dodać odrobinę taniego produktu do gotujących się warzyw. Sprawdź, czy masz go w kuchni.

Co dodać do ziemniaków, by były zdrowsze?

Patent na zwiększenie prozdrowotnych właściwości ziemniaków jest banalnie prosty. Wystarczy lekko zakwasić wodę, w której gotują się warzywa, najlepiej za pomocą octu, na przykład jabłkowego lub spirytusowego. Zawarty w nim kwas octowy sprzyja bowiem powstawaniu większych ilości tak zwanej skrobi opornej, czyli frakcji skrobi działającej podobnie do błonnika pokarmowego. Substancja ta stanowi pożywkę dla „dobrych” bakterii zasiedlających układ pokarmowy.

Skrobia oporna pośrednio wspiera funkcjonowanie bariery jelitowej, może przyczyniać się do zmniejszenia stanów zapalnych i ochrony komórek jelit. Co więcej, zapewnia dłuższe uczucie sytości po posiłku oraz pomaga stabilizować poziom glukozy we krwi. W rezultacie ogranicza napady głodu i wspomaga utrzymanie prawidłowej masy ciała. Odgrywa również istotną rolę w profilaktyce cukrzycy typu drugiego oraz otyłości.

Dodanie octu do gotujących się ziemniaków – w proporcji około jednej łyżki na litr wody – wpływa także pozytywnie na ich strukturę. Warzywa nie rozpadają się podczas obróbki termicznej i lepiej zachowują kształt. W kwaśnym środowisku związki obecne w bulwach tworzą stabilniejszą sieć powiązań, na przykład między pektyną a celulozą.

Jak jeszcze wzmocnić prozdrowotne właściwości ziemniaków?

Kwestię wpływu kwasu octowego na strukturę i właściwości ziemniaka wzięli pod „lupę” japońscy naukowcy – Eri Udagawa, Hiroko Matsuda, Mamiko Tanaka oraz Takaaki Shirai. Badacze zauważyli, że powstaniu skrobi opornej sprzyja nie tylko kwaśne środowisko, ale również temperatura.

Badanie wykazało, że sposób obróbki ziemniaków ma istotny wpływ na ilość skrobi opornej. Przechowywanie ich w niskiej temperaturze po gotowaniu w środowisku kwaśnym – z udziałem kwasu octowego – prowadziło do wyraźnego wzrostu zawartości skrobi opornej. Jednocześnie zaobserwowano, że im wyższy był poziom skrobi opornej, tym niższy był szacowany indeks glikemiczny ziemniaków – czytamy w artykule pod tytułem „The Effect of Heat-acid Treatment on the Formation of Resistant Starch and the Estimated Glycemic Index in Potatoes”.

Warto więc nie tylko gotować ziemniaki w wodzie z dodatkiem octu, ale też schłodzić warzywa w lodówce, zanim trafią na talerz.

Czytaj też:

Mięso zawsze wychodzi twarde? Zastosuj dwa proste triki, a w święta rozpłynie się w ustachCzytaj też:

Myślisz, że to najlepsze mięso do zupy? W rzeczywistości robi z wywaru „wodę z warzywami”