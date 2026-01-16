Pomaga na wątrobę, chroni kości. Wystarczy pić to co 8 godzin

Coraz więcej osób sięga po naturalne sposoby dbania o swoje zdrowie, między innymi poprzez odpowiednią dietę. Niektóre niepozorne produkty mogą mieć naprawdę doskonałe działanie na cały nasz organizm. Jednym z nich jest olej z czarnuszki, nazywany „czarnym złotem”. Lekarz Marek Skoczylas opowiedział o nim w opublikowanym przez siebie nagraniu na YouTube. Wytłumaczył też, jak dokładnie należy go spożywać, by czerpać z tego jak najwięcej korzyści zdrowotnych.

Jak należy pić olej z czarnuszki?

Wszyscy mówimy o jego niezwykłych właściwościach, ale mało kto wie, że kluczem do jego skuteczności nie jest sam olej, lecz głównie to, w jaki sposób go pijemy – powiedział ekspert.

Żeby olej z czarnuszki jak najlepiej zadziałał na nasze zdrowie, należy go pić co 8 godzin po pół łyżeczki.

Właściwości oleju z czarnuszki

Jak wyjaśnił lekarz, olej z czarnuszki między innymi rozpuszcza kamienie nerkowe. Dowiedziono tego w 2019 roku podczas badania pod tytułem „Skuteczność nasion czarnych w rozpuszczaniu kamieni nerkowych: randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne”. Regeneruje również wątrobę – usuwa z niej spore ilości tłuszczu. Jak wyjaśnił ekspert – świadczy o tym silny spadek enzymów wątrobowych.

Natomiast w przypadku wrzodów żołądka olej z czarnuszki dodany do konwencjonalnych leków zwiększa aż o 66 procent skuteczność usuwania tych bakterii z wrzodów żołądka – dodał.

Pomaga przy depresji oraz cukrzycy. Lekarz zauważył również, że dobrze jest łączyć olej z czarnuszki z kurkumą. Takie połączenie bardzo mocno chroni kości u kobiet po menopauzie. W ten sposób można więc zmniejszyć ryzyko wystąpienia osteoporozy, czyli choroby, podczas której dochodzi do samoistnego łamania się kości. Ciekawostką jest także fakt, że przeciwzapalne działanie tymochinonu z oleju z czarnuszki potęgują kwasy tłuszczowe omega-3.

Otóż okazuje się, że właśnie to połączenie, prócz przeróżnych korzyści dla naszego zdrowia, ma jedną ważną zaletę – obniża poziom kortyzolu aż o 37 procent, a to jest ogromna różnica dla naszego zestresowanego społeczeństwa – powiedział.

