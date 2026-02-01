Od poniedziałku w Stokrotce „2+1 gratis” dla każdego. Można brać, ile dusza zapragnie

Stokrotka świętuje początek lutego z przytupem. Zorganizowała akcję, która różni się od tych, do których przyzwyczaiła swoich klientów. Zazwyczaj były skierowane do konkretnej grupy odbiorców – członków programu lojalnościowego. Tym razem z promocji skorzystać może każdy. Co więcej, w najnowszej gazetce nie ma wzmianki o żadnych limitach. Warto więc skorzystać z okazji i uzupełnić domowe zapasy.

Co Stokrotka rozdaje w gratisie?

Akcja obejmuje Masło Ekstra Polskie marki Mlekovita. Jej zasady są proste. Jeśli włożysz do koszyka przynajmniej trzy kostki smarowidła, przy kasie zapłacisz tylko za dwie z nich. Kolejną otrzymasz gratis. W gazetce Stokrotki nie ma dokładnej informacji, o tym ile kosztuje wspomniany produkt. Jego regularna cena oscyluje jednak zwykle w granicach 8 złotych. Tyle kosztuje na ogół jedno opakowanie o wadze 200 gramów. Promocja trwa 3 dni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę. Obowiązuje więc czas od 2 do 4 lutego 2026 roku.

Jak zmiękczyć twarde masło?

Twarde masło wyjęte prosto z lodówki potrafi skutecznie pokrzyżować plany, zwłaszcza gdy chcemy szybko posmarować pieczywo i zrobić kanapkę. Najprostszym sposobem na jego zmiękczenie jest oczywiście pozostawienie kostki na blacie kuchennym i odczekanie kilkunastu lub kilkudziesięciu minut. Nie zawsze mamy jednak tyle czasu. Istnieje sposób, by cały ten proces przyspieszyć. Jednym z popularniejszych rozwiązań jest pokrojenie masła na mniejsze kawałki. Można też przykryć tłuszcz odwróconą szklanką ogrzaną wcześniej w ciepłej wodzie. Ciepło stopniowo zmiękczy smarowidło, nie zmieniając jego smaku.

Do czego wykorzystać masło w kuchni?

Masło to jeden z najbardziej uniwersalnych składników w kuchni. Sprawdza się nie tylko jako klasyczny dodatek do pieczywa. Jest niezastąpione w wypiekach, gdzie odpowiada za kruchość, delikatność i aromat ciast, ciasteczek czy tart. Doskonale podkreśla też smak warzyw, zagęszcza sosy i zupy. Coraz częściej wykorzystuje się je także jako bazę do smarowideł smakowych, z dodatkiem ziół, czosnku lub przypraw.

