Do placków ziemniaczanych wsypuję 2 łyżki zamiast mąki. Wychodzą lekkie i chrupiące

Istnieje mnóstwo różnych przepisów na placki ziemniaczane. Ich wspólnym mianownikiem jest zwykle mąka. Nie oznacza to jednak, że ten składnik stanowi nieodzowny element receptury. Można bowiem znaleźć dla niego wiele ciekawych zamienników. Ja ostatnio sięgam po pewien znany, choć zapomniany produkt. Nie gości w polskiej kuchni zbyt często. A szkoda, bo ziemniakami tworzy „duet” idealny. Dzięki niemu placki zachowują zwartą strukturę. Jednocześnie są lżejsze i przyjemnie chrupią przy każdym kęsie.

Czym zastąpić mąkę w plackach ziemniaczanych?

Warto wykorzystać kaszę mannę. Jej drobne ziarna dobrze chłoną wodę i poprawiają konsystencję ciasta. Masa ziemniaczana staje się bardziej zwarta, a placki nie rozpadają się podczas smażenia. Jednocześnie zyskują na lekkości. Są delikatne i chrupiące. Nie mają nieprzyjemnego posmaku, który niekiedy pojawia się po dodaniu mąki do warzyw. Warto podkreślić, że już niewielka ilość kaszy świetnie spełni swoją funkcję. Wystarczą dwie lub trzy łyżki na pół kilograma ziemniaków. Wielkość „porcji” zależy w dużej mierze od rodzaju i jakości warzyw. Lepiej sprawdzą się te mączyste z dużą ilością skrobi. To naturalny zagęstnik ciasta. Pozwoli ograniczyć ilość dodawanej kaszy.

Wskazówka: Do przygotowania placków warto wykorzystać tak zwane żółte ziemniaki, pochodzące z takich odmian jak na przykład Irga, Flaming, Bryza, Gracja czy Ibis. Po starciu należy odcisnąć warzywa z nadmiaru wody, pozostawić płyn w misce i poczekać na oddzielenie się skrobi (powinna opaść na dno naczynia). Gdy tak się stanie, dodaj ją do masy.

Przepis: Placki ziemniaczane z kaszą manną Ten dodatek sprawia, że są lżejsze i delikatniejsze. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 102 w każdej porcji Składniki 700 g ziemniaków

1 jajko

1 mała cebula

2-3 łyżki kaszy manny

1 łyżka śmietany

sól i pieprz do smaku Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie warzywZiemniaki obierz i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Jeśli powstało dużo soku, delikatnie odlej jego część, ale nie wyciskaj masy całkowicie – odrobina skrobi poprawi strukturę placków. Cebulę obierz. zetrzyj na tej samej tarce lub bardzo drobno posiekaj. Łączenie składnikówPołącz warzywa razem z jajkiem, śmietaną, solą i pieprzem. Wszystko dokładnie wymieszaj. Odstaw masę na około 2-3 minuty. W tym czasie kasza wchłonie część wilgoci z ziemniaków i naturalnie zagęści ciasto. Smażenie plackówRozgrzej tłuszcz na patelni. Nakładaj łyżką porcje masy i lekko je spłaszczaj. Smaż na średnim ogniu 3–4 minuty z każdej strony, aż placki będą złociste i chrupiące. Gotowe placki przełóż na ręcznik papierowy, aby usunąć nadmiar tłuszczu.

Inne zamienniki mąki w plackach ziemniaczanych

Mąkę doskonale zastąpić mogą również inne rodzaje kaszy, na przykład kukurydziana, jaglana czy gryczana (niepalona). Dobrze sprawdzi się też pęczak lub kuskus. Pamiętaj przy tym o jednej ważnej kwestii – drobnych kasz nie trzeba gotować przed dodaniem do masy, te „grubsze” wymagają już wstępnej obróbki termicznej.

Czytaj też:

W PRL-u jedli to na śniadanie prawie codziennie. Dziś dietetycy znów je polecająCzytaj też:

Do zabielania żurku lepszy niż śmietana. Nie obciąży żołądka w Wielkanoc