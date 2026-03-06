W Dino duże przeceny na kawy znanych marek. Nawet 15 zł taniej do 10 marca

Picie kawy jest dla wielu osób codziennym, przyjemnym rytuałem. Ten napój dodaje energii, a jego cudowny aromat potrafi poprawić nastrój już od rana. Kawa często towarzyszy spotkaniom z przyjaciółmi lub chwilom odpoczynku w ciągu dnia. Miłośników tego produktu nie brakuje, jednak aktualnie jest on dość drogi. Dobrym pomysłem jest więc kupowanie go w ramach różnego rodzaju promocji.

Tania kawa w Dino

Teraz warto wybrać się do Dino, ponieważ dużo rodzajów kawy różnych marek kupisz tam znacznie taniej niż normalnie. Przeceniona jest między innymi kawa mielona Tchibo Exclusive (250 g). Cena promocyjna to 17,99 zł. Cena regularna wynosi 23,99 zł, więc rabat wynosi 25 procent. Kawa ziarnista Lavazza Qualità Oro (1 kg) zamiast 99,99 zł w najbliższych dniach będzie kosztować jedynie 85,59 zł.

Kawa mielona Dallmayr Classic (500 g) normalnie kosztuje 37,99 zł, jednak przy zakupie dwóch opakowań jej cena spadnie do 28,99 zł. Z kolei kawa rozpuszczalna Eduscho Family (50 g) została przeceniona z 12,99 zł na 10,95 zł. W przypadku kawy ziarnistej Prima Aroma Gold (900 g) również obowiązuje rabat. Z 59,99 zł cena została zmieniona na 44,99 zł. Wszystkie promocje obowiązują do 10 marca 2026 r.

Jak przechowywać kawę?

Żeby cieszyć się wspaniałym smakiem i aromatem kawy, należy przechowywać ją w odpowiedni sposób. Przede wszystkim musisz ją chronić przed dostępem powietrza, ponieważ przyspiesza on utlenianie olejków eterycznych. Kawa powinna być więc zamknięta w szczelnym pojemniku. Ciepło i światło słoneczne to również jej „wrogowie”. Pojemnik z kawą nie powinien więc być wystawiony na działanie promieni słonecznych. Nie może znajdować się także blisko źródeł ciepła, na przykład piekarnika. Z kolei działanie wilgoci sprzyja rozwojowi pleśni. Najlepiej przechowywać kawę w oryginalnych opakowaniach z zamknięciem strunowym lub na klips. Jeśli przesypujesz kawę do słoika, upewnij się, że stoi on w ciemnym miejscu.

