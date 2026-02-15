Od jutra „2 plus 1 gratis” w Stokrotce. Polacy będą robić zapasy

Wiele osób narzeka, że na zakupy spożywcze wydaje się aktualnie bardzo dużo pieniędzy. To prawda, jednak istnieją sposoby, by zaoszczędzić. Jednym z nich jest robienie zakupów w ramach różnego rodzaju ofert promocyjnych. Jeśli nie masz cierpliwości, by systematycznie przeglądać gazetki różnych supermarketów – to nic. W poniższym artykule znajdziesz zestawienie produktów, które w najbliższych dniach opłaci się kupić w Stokrotce. Takie artykuły publikujemy na bieżąco. Dotyczą też między innymi ofert Lidla czy Biedronki, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Tani nabiał w Stokrotce

Od poniedziałku do środy (16–18 lutego) w ramach oferty „2 plus 1” dostaniesz serek wiejski z owocami marki „Piątnica”. Oznacza to, że kupując dwa produkty, trzeci dostaniesz całkowicie za darmo. Gratis nalicza się przy kasie i dotyczy najtańszego produktu. Serek wiejski jest bardzo zdrowym produktem, dlatego warto włączyć go do swojej diety. Wspiera budowę mięśni i daje uczucie sytości na dłużej. Dodatkowo zawiera wapń i probiotyki, które pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i prawidłowej pracy jelit.

W świetnej cenie dostaniesz też mleko świeże 3,2% marki „Łaciate”. Zamiast 4,19 zł zapłacisz 3,69 zł. Warunkiem jest jednak zakup dwóch butelek. Pamiętaj też, że w przeciwieństwie do mleka UHT świeże mleko nie może być przechowywane zbyt długo. Powinno także ciągle stać w lodówce.

Nowa gazetka Stokrotki. Co jeszcze warto kupić?

W tym terminie warto też zrobić zapas makaronu. To produkt, który gości w niemal każdym polskim domu, a teraz możesz go kupić znacznie taniej. Obowiązuje bowiem oferta „2 plus 1 gratis”. Dotyczy ona wszystkich makaronów Well Done (500 g). Warto zrobić zapas makaronu na przecenie, ponieważ wtedy w każdej chwili będziemy mogli szybko przygotować prosty „obiad awaryjny”. Dzięki temu nie będziesz musiał się martwić, gdy zabraknie pomysłu lub czasu na gotowanie.

