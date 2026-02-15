Te kawy uznano za najlepsze w Niemczech. Dostaniesz je też w polskich sklepach

Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie. Większość osób w naszym kraju zaczyna nią dzień. Pijemy ją też w przerwie podczas pracy, spotkań ze znajomymi. Czasami, by delektować się smakiem, a niekiedy, by dodać sobie energii, gdy czujemy zmęczenie.

Najlepsze kawy zdaniem ekspertów

Niemiecka fundacja Stiftung Warentest, która zajmuje się testowaniem produktów i usług, a później informuje rzetelnie o ich jakości, wzięła „pod lupę” kawy. Eksperci przetestowali 21 rodzajów kaw ziarnistych dostępnych w popularnych marketach i dyskontach. Smak oraz aromat były oceniane przez 5 profesjonalnych degustatorów. Pod uwagę brali też wygląd, zapach i posmak. Sprawdzano także bezpieczeństwo danej kawy i autentyczność (na przykład czy kawy deklarowane jako „100% Arabica” faktycznie nie zawierają domieszek tańszej Robusty). Próby były przeprowadzane w standaryzowanych warunkach. Sprawdzany był również stopień palenia, zawartość kofeiny.

Najwyższe noty otrzymały dwie marki, które są bardzo dobrze znane w Niemczech, ale też dostępne w Polsce. Jedna z nich to Lavazza Espresso Italiano Cremoso, a druga Segafredo Intermezzo. Można je dostać w sklepach internetowych, ale też w Empiku czy w Media Expert.

Jak poprawnie zaparzać kawę?

Żeby poprawnie zaparzyć kawę, trzeba przestrzegać kilku ważnych zasad. Wtedy będzie smakować najlepiej. Jedną z nich jest temperatura wody. Nie zalewaj kawy wrzątkiem, ponieważ „sparzy” on zmieloną kawę, a przez to wydobędzie z niej nieprzyjemną gorycz. Idealna temperatura waha się między 90–96 stopni Celsjusza. Sprawdzisz ją przy użyciu termometru kuchennego. Taki termometr kupisz przez internet za kilkanaście złotych – warto mieć go w kuchni, ponieważ przyda się także podczas gotowania. Jeśli nie masz termometru, odczekaj ok. 2 minuty po zagotowaniu wody.

Co więcej, zamiast sypać kawę „na oko” – trzymaj się zasady, że należy wsypać około 6 g na 100 ml wody. Jeśli twój kubek ma 300 ml, wsyp ok. 18 g kawy – są to około trzy czubate łyżeczki.

