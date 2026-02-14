Trik cukierników na perfekcyjne ciasto kruche. Chodzi o metodę „piasku”

Kruche ciasto to jeden z podstawowych rodzajów ciast. Jest uwielbiane przez większość Polaków. Przygotowuje się je głównie z mąki, masła, cukru oraz jajek. Stanowi ono bazę wielu popularnych deserów, takich jak klasyczne ciasteczka, tarty czy popularne mazurki. Dużo osób nawet nie próbuje go jednak zrobić z obawy przed tym, że to ciasto nie wyjdzie. Uchodzi ono za dość trudne do przygotowania. Nic bardziej mylnego – wystarczy po prostu trzymać się kilku zasad, by wyszło perfekcyjne nawet za pierwszym razem.

Patent na perfekcyjne ciasto kruche

Chodzi o metodę sablage – w tłumaczeniu z języka francuskiego oznacza to „piaskowanie”. Jest to metoda cukiernicza, którą stosuje się właśnie przy wyrobie ciasta kruchego. Masło rozciera się z mąką aż do momentu uzyskania konsystencji, która przypomina mokry piasek. Należy robić szybkie ruchy – tak, jakby chciało się wytworzyć z niego okruchy. Trzeba wykonywać je bardzo energicznie, by w trakcie tej czynności masło nie zostało nagrzane. Konsystencja takiego ciasta powinna przypominać gruboziarnisty piasek.

Przepis: Ciasto kruche Ciasto kruche z tego przepisu zawsze wychodzi idealne. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 314 w każdej porcji Składniki 300 g mąki pszennej

150 g zimnego masła

100 g cukru pudru

2 żółtka

Szczypta soli

5 ml ekstraktu waniliowego (opcjonalnie)

5 g proszku do pieczenia Sposób przygotowania Przygotowanie masłaWyjmij zimne masło z lodówki, pokrój je na małe kostki i odstaw na chwilę, żeby nieco zmiękło — ma być chłodne, ale plastyczne. Łączenie suchych składnikówPrzesiej mąkę i połącz z cukrem pudrem, solą i proszkiem do pieczenia w dużej misce. Wcieranie masłaDodaj kawałki masła do suchych składników i szybko rozcieraj palcami, aż powstanie kruszonka przypominająca piasek. Dodawanie pozostałych produktówW osobnej miseczce wymieszaj żółtka z ekstraktem waniliowym, a następnie wlej do mąki z masłem. Delikatnie wymieszaj, tylko do połączenia składników. Zagniatanie ciastaSzybko uformuj kulę — nie wyrabiaj zbyt długo, żeby ciasto nie stało się twarde. Spłaszcz kulę, owiń folią i schładzaj w lodówce co najmniej 1 godzinę. Dzięki temu ciasto będzie bardziej kruche. Pieczenie ciastaPo schłodzeniu rozwałkuj ciasto, wyłóż nim formę do tarty i upiecz z ulubionym nadzieniem.

Ciasto po upieczeniu wychodzi wtedy bardzo kruche i piaszczyste, idealnie sprawdzi się na przykład w przypadku różnego rodzaju tart. Będzie też doskonałe do szarlotki.

O czym jeszcze pamiętać?

Niezwykle istotne jest też odpowiednie przygotowanie wcześniej masła. Musisz wyjąć je z lodówki, pokroić na małe kostki, a następnie zostawić w temperaturze pokojowej. Po 10 minutach powinno być już nieco bardziej miękkie (ale nadal zimne), czyli idealne do przyrządzenia ciasta kruchego. Nie pozwól jednak, żeby się roztopiło, ponieważ ciasto wyjdzie wtedy tłuste i twarde, będzie przez to też trudne do wyrobienia. Pamiętaj również, że kluczem do sukcesu jest temperatura wszystkich składników – powinny być chłodne. Jeśli w kuchni panuje zbyt wysoka temperatura, to dobrym patentem przed rozpoczęciem pracy jest schłodzenie miski na ciasto.

Z kolei łącząc suche składniki – koniecznie przesiej wcześniej mąkę. Odpowiednio ją wtedy napowietrzysz, a to z kolei wpłynie na finalną lekkość ciasta. Ciasto możesz przygotować dzień wcześniej i przechowywać w lodówce owinięte folią.

Czytaj też:

Nie wyciągam nawet miksera. To maślane ciasto z pomarańczą znika w jeden wieczórCzytaj też:

Przyjaciółka zdradziła mi triki Francuzek na szczupłą sylwetkę. Ten produkt jedzą codziennie