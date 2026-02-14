Dietetyczka oceniła jogurty z Biedronki. Jeden kupuj bez wahania

Jogurty to świetny wybór na szybkie śniadanie lub kolację. Są gotowe do spożycia w kilka sekund, zaraz po wyjęciu z lodówki. Dodatkowo można je zabrać ze sobą też do pracy i szkoły, a nawet zjeść w trakcie podróży. Dzięki różnorodnym smakowym wariantom można je dostosować do własnych upodobań. Podczas kupowania tego produktu warto jednak uważnie czytać skład produktu.

Najgorszy i najlepszy jogurt z Biedronki

Dietetyczka Paulina Ihnatowicz wskazała najlepszy i najgorszy jogurt owocowy z Biedronki. Ekspertka zdecydowanie odradza kupowanie popularnej „Fantazji”, ponieważ ma w swoim składzie dużo cukru. Jej zdaniem to bardziej deser niż jogurt odpowiedni na śniadanie lub kolację.

Dodatkowo mamy tutaj mało błonnika, dużo dodatków. I generalnie jest to wysokokaloryczny produkt – dodała specjalistka od zdrowego odżywiania.

Z kolei najlepszym jogurtem smakowym z Biedronki jej zdaniem jest jogurt low carb marki „Fruvita”.

Dlatego że mamy tutaj dużo mniej cukru niż w tej „Fantazji”, a dodatkowo mamy około 50 kcal na 100 gramów – wyjaśniła.

Minusem tego produktu jest jednak brak prawdziwych owoców i dodatek suklarozy.

Więc nadal jest to produkt przetworzony i nie ma co z nim przesadzać – podsumowała.

Co zrobić, żeby jogurt był zdrowszy?

Pamiętaj, że najlepszym i najzdrowszym wyborem będzie jogurt naturalny. Nie zawiera on cukru ani sztucznych aromatów. Warto wzbogacić go też o wartościowe dodatki. Świetnie sprawdzą się na przykład płatki owsiane, które zawierają dużą ilość błonnika pokarmowego. Świetnie wpływa on na zdrowie naszych jelit, a dodatkowo sprawia, że czujemy się dłużej syci. Dodaj też orzechy i nasiona – to zdrowe tłuszcze i białko. Z kolei odrobina miodu poprawi smak, nadając całości naturalnej słodyczy. Dobrym dodatkiem będą też świeże owoce, na przykład borówki czy plasterki bananów.

