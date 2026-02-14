Zrób to przed godziną 17:00. Spalisz więcej kalorii bez głodzenia się

Często mamy wrażenie, że pora jedzenia nie ma większego znaczenia. W rzeczywistości jednak nasze ciała funkcjonują według określonego rytmu dobowego, który wpływa między innymi na nasz metabolizm. Okazuje się, że poprawa parametrów metabolicznych jest możliwa nawet bez liczenia kalorii, co dla wielu osób może być dużym zaskoczeniem. Trzeba jednak spełnić inny warunek.

Czym jest TRE i jak działa?

Na łamach „BMJ Medicine” zostały opublikowane wyniki, które pokazują, jak istotna jest pora spożywania posiłków. Eksperci przeanalizowali 41 badań, w których łącznie wzięło udział 2200 osób. Stosowali oni time-restricted eating (TRE), czyli jedzenie w ograniczonym oknie czasowym. Skupiając się na samym modelu jedzenia, nie było konieczności stosowania dni postnych czy liczenia kalorii. Eksperci zaobserwowali, że wdrożenie tego modelu do swojego życia przynosi takie korzyści, jak:



zmniejszenie masy ciała,

zmniejszenie obwodu talii,

spadek ciśnienia skurczowego,

korzystne zmiany w gospodarce cukrowej i lipidowej.

Naukowcy uzgodnili trzy warianty TRE, w zależności od pory ostatniego posiłku:

wczesne TRE – ostatni posiłek przed 17.00,

środkowe TRE – między 17.00 a 19.00,

późne TRE – po 19.00.

Najlepszy efekt przyniosło wczesne TRE. Było związane z większym spadkiem masy ciała, a także wyraźnie niższym poziomem insuliny na czczo w porównaniu do jedzenia o późniejszych godzinach. Dodatkowo badacze zaobserwowali najlepsze efekty, gdy ostatni posiłek był jedzony przed 17, a okno żywieniowe trwało nie dłużej niż 8 godzin. Najgorsze wyniki z kolei dotyczyły posiłków jedzonych późnym wieczorem i w nocy.

Czym różni się TRE od postu przerywanego?

W przeciwieństwie do tradycyjnych diet, metoda ta skupia się na wspieraniu rytmu okołodobowego organizmu bez konieczności liczenia kalorii czy zmiany jakości produktów. Model TRE jest także unikalny, ponieważ nacisk jest kładziony na codzienne okno czasowe, w którym są spożywane wszystkie pokarmy. Różnica między oknem żywieniowym polega między innymi na braku restrykcji ilościowych i jakościowych.

Przede wszystkim jednak TRE wspiera system okołodobowy organizmu, bez koncentrowania się na deficycie energetycznym. Chodzi więc o zharmonizowanie przyjmowania posiłków z zegarem biologicznym. Eksperci zaznaczają jednak, że ten model żywienia nie zastąpi zdrowej diety ani aktywności fizycznej, a będzie jedynie wsparciem.

Czytaj też:

Wielu seniorów wciąż wybiera twaróg. Ten produkt ma 3 razy więcej wapniaCzytaj też:

Dietetyczka wskazała najlepsze pieczywo z Biedronki. Bije na głowę całą resztę