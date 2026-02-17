Ekspertka obala popularny mit o margarynie. Polacy wciąż w niego wierzą

Wiele osób wciąż kojarzy margaryny z produktem, który negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Tymczasem technologia produkcji margaryn znacząco się zmieniła, a ich skład dziś wygląda zupełnie inaczej niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Dietetyczka dr Hanna Stolińska opublikowała na swoim Instagramie materiał właśnie na ten temat.

Czy margaryny są niezdrowe?

Nowoczesne margaryny miękkie są produkowane głównie z olejów roślinnych (rzepakowego, słonecznikowego, oliwy z oliwek), będących źródłem kwasów omega-3 i omega-6, odpowiedzialnych między innymi za utrzymanie prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi oraz przyswajanie witamin – wyjaśniła ekspertka.

Dodała także, że margaryny kubkowe produkowane są w oparciu o recepturę beztransową. Oznacza to, że dzisiejsze margaryny powstają w procesie estryfikacji, podczas którego nie zachodzą negatywne przemiany kwasów tłuszczowych. To właśnie dzięki temu zachowują one swoje prozdrowotne właściwości.

Zatem współczesne margaryny nie zawierają częściowo utwardzanych olejów roślinnych, które są źródłem niebezpiecznych dla zdrowia kwasów tłuszczowych trans. W margarynach w Unii Europejskiej zawartość tłuszczów trans jest praktycznie zerowa. Na pewno zawierają mniej tłuszczów trans niż masło – powiedziała ekspertka.

Zauważyła również, że z uwagi na to, iż obecne margaryny nie są częściowo utwardzane, nie zaburzają struktury błon komórkowych ani nie zwiększają ryzyka insulinooporności. Definitywnie zaprzeczyła stereotypowemu przekonaniu, że margaryny to zawsze szkodliwy utwardzony tłuszcz. Podkreśliła, że wybierając margaryny miękkie, sięgamy po zdrowe tłuszcze roślinne.

Co daje jedzenie margaryny?

Dietetyczka zauważyła również, że spożywanie margaryny zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Należy wybierać przede wszystkim te bogate w sterole roślinne. Jest to też źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych – mogą wspomagać obniżanie cholesterolu LDL i podwyższanie HDL.

Margaryny są też łatwe w użyciu. Miękkie i łatwe do rozsmarowania, nadają się również do pieczenia, smażenia i gotowania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o margarynę

Czy margaryna jest niezdrowa i zawiera tłuszcze trans?

Współczesne margaryny miękkie (kubkowe) produkowane w Unii Europejskiej są bezpieczne dla zdrowia. Dzięki nowoczesnej metodzie produkcji (estryfikacji) nie zawierają one częściowo utwardzonych olejów roślinnych, które są źródłem szkodliwych kwasów tłuszczowych trans. W rzeczywistości margaryny te mają obecnie niższą zawartość tłuszczów trans niż masło.

Z czego produkowane są nowoczesne margaryny?

Głównym składnikiem dzisiejszych margaryn są oleje roślinne, takie jak rzepakowy, słonecznikowy czy oliwa z oliwek. Są one cennym źródłem kwasów omega-3 i omega-6, które wspierają przyswajanie witamin oraz pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi.

Co jest zdrowsze dla serca: masło czy margaryna?

Zgodnie z opinią dr Hanny Stolińskiej, wybór miękkiej margaryny roślinnej może zmniejszać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Margaryny są bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe, które wspomagają obniżanie „złego” cholesterolu (LDL) i podwyższanie „dobrego” (HDL). Szczególnie polecane są margaryny funkcjonalne wzbogacone o sterole roślinne.

Czy margaryna powoduje insulinooporność?

Nie. Dzięki temu, że nowoczesne margaryny nie są częściowo utwardzane, nie zaburzają struktury błon komórkowych i nie zwiększają ryzyka wystąpienia insulinooporności. Są one zdrową alternatywą dla tłuszczów zwierzęcych w codziennej diecie.

Czytaj też:

Polacy omijają to mięso szerokim łukiem. Ma więcej żelaza niż kurczak i prawie nie ma tłuszczuCzytaj też:

To najgorsza godzina na kawę. Kortyzol rośnie nawet o 75%, a większość pije właśnie wtedy